台大病房已不敷使用！吳明賢院長喊話：別讓一線彈盡糧絕
近期台灣疫情相當嚴峻，指揮中心專家召集人張上淳今（26）日表示，目前全台共有378名嚴重肺炎患者，使用呼吸器攀至101人、使用葉克膜維持2人，而醫療量能是否已不堪負荷也成為各界關注焦點。對此，台大醫院院長吳明賢今（26）日也描述院中現況，並呼籲「醫院非常緊急，不能讓一線醫護赤手空拳，彈盡糧絕」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 22:38:10
台大醫院院長吳明賢於個人臉書以「Hospitals Need Help」發文訴說醫院近況：「看到友院第一線加護病房醫護發出吶喊，本院也不遑多讓，即使已經跟消防局說本院已經超量無法再收，急診處仍是有救護車送來新冠肺炎插管須住ICU的患者，我們甚至把小兒ICU改收成人，但是仍不敷使用！」
「更重要的是照顧重症的醫護人力並非急就章就可上戰場！」，吳明賢也感慨，「救死扶傷是醫院的天職，但是抗疫如作戰，在還沒凖備完訓練好狀況下，結果可想而知」。
最後吳明賢也沉痛喊話，「做為戰場的第一線指揮官希望司令部能夠最快的時間定出辦法，友軍們也都能誠實互信同心共濟。更重要的是，給醫院的資源或是補助，不要像去年一樣七折八扣，拿破崙曾説：軍無糧則散（An army marches on its stomach)，醫院非常緊急，不能讓一線醫護赤手空拳，彈盡糧絕」。（編輯：潘毅）
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