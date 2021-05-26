客怕病毒傳染！讓師傅扛瓦斯「烈日中乾等」 網一看怒了
台灣近期本土疫情十分嚴峻，日前指揮中心也宣布將延長三級警戒至6月14日。就有一名瓦斯師傅今（26）日接到客人來電下訂單，他也做好萬全防疫準備出門，沒想到抵達現場卻先被客人拒於門外，在烈日中扛著瓦斯桶乾等5分鐘，完整過程也引發網友關注。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 23:47:12
原PO在臉書《爆怨公社》上分享無奈遭遇，今（26）日他接到客人來電下訂瓦斯，他也做好防疫準備戴上口罩、酒精前往客人家。沒想到抵達現場時，客人透過對講機表示「還是會怕（病毒）」，一家子又在後方七嘴八舌討論，更讓原PO扛著瓦斯桶在烈日下乾等5分鐘。
原PO忍不住開口「請你們家的男丁出來搬」，沒想到客人卻又表示「他們不會裝」。後續客人又設想了各種情況，原PO忍不住開出最終提案「你們一家子全部都上樓，把錢放在室外桌上，我換完瓦斯後，會用自備的酒精消毒，把摸過的地方全部噴灑一遍」，客人才終於安心的回應「謝謝老闆」。
奇葩的過程也引發網友感慨，「老闆你人也太好了吧！太有耐心了，用在不對的地方跟對象吧」、「這客人叫瓦斯都沒想到會怕？人家送來了才想到怕？」、「你可能需要穿上防護服她才不會怕了」、「防疫需要的是謹慎，不是過度緊張」、「叫瓦斯又不讓人家進去，演哪齣」。（編輯：潘毅）
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