阿嬤確診送飯店隔離！堅強call孫女安慰　3天後狂咳不治

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但晚上衛生局打來說阿嬤確診，隔天早上衛生局打來說阿嬤因為是輕症，所以隔離要送到中部去

▲阿嬤在確診之後，被送往防疫飯店隔離。（示意圖/pexels）

阿嬤堅強打給我開心的說「我從來沒住過這麼好的飯店內！」