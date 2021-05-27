阿嬤確診送飯店隔離！堅強call孫女安慰　3天後狂咳不治

我是廣告 請繼續往下閱讀
「20日早上阿嬤發燒到醫院，醫生開藥也篩檢了，隨後就回家等待消息，哥哥叔叔下午也有去篩檢，但都是陰性，但晚上衛生局打來說阿嬤確診，隔天早上衛生局打來說阿嬤因為是輕症，所以隔離要送到中部去，但是因為中部隔離的地方完全沒有醫生護士，我們拒絕了，直到22日終於在北部有防疫旅館可以住，於是就送過去隔離」。
女網友表示，還記得住進去那天，阿嬤堅強打給我開心的說「我從來沒住過這麼好的飯店內！」我也只能回應「是齁！你要快點好起來，要吃藥跟多喝水，多走動讓自己流汗趕快退燒」阿嬤聽完也叫我要樂觀一點，會趕緊康復回家。
「結果到了23日阿嬤說她全身沒力一直咳嗽，說醫生護士明天才會來，我給阿嬤加油鼓勵她也叫我別擔心，之後掛掉電話我立刻通知叔叔，但叔叔也束手無策，後來24日換叔叔打給阿嬤，但阿嬤兩小時都沒接電話，我們立刻通知防疫旅館的人員，才發現阿嬤已經沒了心痛......叔叔跟哥哥立刻衝到現場，但可能因為害怕也被傳染，被衛生局人員擋了下來。」
女網友心痛表示「事到如今不想去責怪任何人，畢竟防疫期間醫療真的很吃緊，但在這裡還是希望政府若再遇到這種事可以有一個措施，『因為叔叔和哥哥現在都要自主隔離14天，連阿嬤的火化和最後一面都沒有見到』可以的話希望還是讓家屬見最後一面，就算是遠遠的也好」；原PO也向阿嬤喊話「阿嬤我很愛很愛妳，謝謝妳總是再我想吃什麼的時候煮給我吃！ 每次家裡吵架，我都跑去找妳避難！ 每次我出門上班上課，都在一樓笑著跟我說小心騎車，還有好多好多的話想說....可是妳不在了，希望妳是快快樂樂的去當天使，病痛都不見了」。
貼文一出，網友紛紛回應「看到哭....很難想像阿嬤堅強模樣已經離開，原PO加油！」、「加油！妳很孝順...看完全身起雞皮疙瘩」、「看完這篇文章，心情很沉痛，希望原PO能化悲憤為力量！繼續向前邁進！面對親人的逝世」、「真的哭出來了！加油！」、「哭到眼睛都模糊了...原PO加油喔」、「妳很棒！阿嬤一定會繼續保佑妳的」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。