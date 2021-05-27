熱蕃薯！18縣市高溫警訊　午後有雷雨

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，昨天「滯留鋒」減弱北移，因熱力不穩定、午後對流發展，為中南部山區帶來局部大雨。今晨觀測資料顯示，台灣上空雲層疏少，天氣晴朗。
吳德榮說，今、明（28日）兩天「滯留鋒」北移至北部海面，台灣晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣略不穩定，午後雲量略增、山區有局部短暫陣雨的機率。
吳德榮表示，週六(29日)開始台灣進入「典型梅雨鋒」南北徘徊的天氣型態。歐洲模式模擬週六「梅雨鋒」在北部近海，下週(30)日至週三(2日)「梅雨鋒」在陸地徘徊，台灣處在極不穩定的大氣中，有激發「中、小尺度」天氣系統的條件，並有「劇烈天氣」，包含雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹、等發生、且累積大量降雨的機率。缺水狀況可望獲得改善，但完全紓旱？光靠這5天可能還不夠。
吳德榮認為，根據歐洲模式在6月3至5日的模擬顯示，「滯留鋒」南北徘徊，先短暫北移至北部海面，後又再度重返台灣，配合增強的「西南氣流」，仍呈現明顯雨帶。這種「典型梅雨鋒」的型態若能多持續幾天，逐步紓解旱象也是不無可能！不過，終究這已是第10天的模擬，理論上存在的「不確定性」，不該被忽視；故也不宜遽下結論，應持續觀察更新的資料。