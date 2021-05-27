重症醫曝身上「2部位」最容易沾病毒！回家1動作可以自保
台灣新冠肺炎疫情持續延燒，目前全台本土案例已經逼近5千例，總確診人數也突破6千個案，而即便現在全國進入三級防疫警戒，但仍有不少民眾必須出門上班或者適時出門採買防疫物資。對此，重症醫師黃軒也揭露身上「2部位」最容易沾染病毒，更表示返家之後「1動作」可以自保，以防感染。
編輯中心/綜合報導
2021-05-27 08:22:47
重症醫師黃軒曾在《黃軒醫師說：COVID19下：你身上污染的衣物》引述國外研究指出，如果和不銹鋼，這些堅硬又光滑表面相比，新冠病毒在紡織物上的壽命，通常會比較短，當然這也可能取決於，織物的製造原本材料是什麼？根據研究，美國專家Robert Amler則認為，新冠病毒滯留在衣服上的時間長短，與衣服的細孔多寡較有關；美國急診醫師Dr Janette認為，相對較不透風的材質，例如聚酯纖維、彈性人造纖維，易使微生物活躍黏著。
黃軒指出，新冠病毒以飛沫傳播，此外以手指沾黏未乾的病毒飛沫，沒洗手又觸摸自己的眼口鼻，該途徑為「接觸感染」，他特別點名「裙子」和「褲子」，表示在公共場所坐下即增加臀部處的衣物沾染病毒；其次為衣服的袖口和手肘，因為在拿取物品、和人與物品接觸時，總會不經意摩擦到。
黃軒強調，民眾若外出返家之後，一定要盡快將全身衣物脫下，而最有效的方法，還是直接將換下的衣服拿去洗，才能有效阻絕病毒在乾淨的家中擴散，回到家後也千萬不要馬上躺到床上或者沙發上；另外，也要立刻洗手、丟棄外出使用的口罩，更不要以手接觸眼鼻口等處，讓病毒趁機而入。（編輯：張嘉哲）
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