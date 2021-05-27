重症醫曝身上「2部位」最容易沾病毒！回家1動作可以自保

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▲黃軒醫師點名「褲子」與「裙子」是最容易沾染病毒的地方，建議民眾返家之後，應該立刻更換衣物並拿去清洗。（示意圖／取自pixabay ）

他特別點名「裙子」和「褲子」

民眾若外出返家之後，一定要盡快將全身衣物脫下，而最有效的方法，還是直接將換下的衣服拿去洗