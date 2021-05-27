唐鳳又出手了！醫檢師讚「小聲音被聽到」 感激大人發功
台灣本土疫情嚴峻，上週六疫情指揮中心宣佈個案時，出現「校正回歸」一詞，引發各界討論，指揮官陳時中表示，這是因為採減量暴增，但行政程序繁瑣，有採檢塞車的狀況，如果要傳達數字的意義，就要把這些案例回歸到真正的採檢日。對此，就有醫檢師發文感謝政務委員唐鳳，表示因為將檢疫結果上傳疾管署（CDC）網站的速度非常緩慢，沒想到唐鳳聽到聲音就馬上出手改善，感謝「唐鳳大人立刻發功」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-27 08:53:17
醫檢師媽媽阿茹曾在22日談論校正回歸一事，表示「其實臨床醫檢師最麻煩的工作是要將結果上傳CDC網站，因為上傳速度非常緩慢，還會上傳失敗，中央公布疫情之所有會有『校正回歸』，就是因為之前的檢體塞車，現在做完，就加回到之前的天數，這樣才能反應真實的疫情，並在文末呼籲唐鳳幫忙發功一下。」
結果沒多久，唐鳳立刻協助改善通報系統，在採檢資料傳送與回報部分，該系統經過測試，僅需10分鐘就能處理完500筆採檢資料。醫檢師媽媽阿茹見狀開心表示「謝謝唐鳳大人這麼快聽到我們醫檢師的小小聲音，立刻發功了，也要謝謝之前分享文章與媒體報導的大家，讓問題有被聽到，得到改善的機會」。
醫檢師媽媽阿茹提到「這樣的改善，可望解決醫療院所上傳通報結果時塞車的問題。24日在台中榮總共211件採檢案件中，有170件是使用新系統通報，使用率已達8成，後續順利的話也會開始鼓勵其他醫院使用，希望很快可以到我們這裡也可以使用，應該可以部分舒緩檢體的塞車問題了。」（編輯：張嘉哲）
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