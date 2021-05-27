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唐鳳又出手了！醫檢師讚「小聲音被聽到」　感激大人發功

▲行政院政務委員唐鳳不僅開發實聯制簡訊入場功能，也協助紓解篩檢資料通報塞車問題。（圖/行政院提供）
▲行政院政務委員唐鳳不僅開發實聯制簡訊入場功能，也協助紓解篩檢資料通報塞車問題。（圖/行政院提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 08:53:17

台灣本土疫情嚴峻，上週六疫情指揮中心宣佈個案時，出現「校正回歸」一詞，引發各界討論，指揮官陳時中表示，這是因為採減量暴增，但行政程序繁瑣，有採檢塞車的狀況，如果要傳達數字的意義，就要把這些案例回歸到真正的採檢日。對此，就有醫檢師發文感謝政務委員唐鳳，表示因為將檢疫結果上傳疾管署（CDC）網站的速度非常緩慢，沒想到唐鳳聽到聲音就馬上出手改善，感謝「唐鳳大人立刻發功」。

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醫檢師媽媽阿茹曾在22日談論校正回歸一事，表示「其實臨床醫檢師最麻煩的工作是要將結果上傳CDC網站，因為上傳速度非常緩慢，還會上傳失敗，中央公布疫情之所有會有『校正回歸』，就是因為之前的檢體塞車，現在做完，就加回到之前的天數，這樣才能反應真實的疫情，並在文末呼籲唐鳳幫忙發功一下。」

▲本土案例爆發，採檢資料通報大塞車。（圖/醫檢師媽媽阿茹臉書）
▲本土案例爆發，採檢資料通報大塞車。（圖/醫檢師媽媽阿茹臉書）
結果沒多久，唐鳳立刻協助改善通報系統，在採檢資料傳送與回報部分，該系統經過測試，僅需10分鐘就能處理完500筆採檢資料。醫檢師媽媽阿茹見狀開心表示「謝謝唐鳳大人這麼快聽到我們醫檢師的小小聲音，立刻發功了，也要謝謝之前分享文章與媒體報導的大家，讓問題有被聽到，得到改善的機會」。

醫檢師媽媽阿茹提到「這樣的改善，可望解決醫療院所上傳通報結果時塞車的問題。24日在台中榮總共211件採檢案件中，有170件是使用新系統通報，使用率已達8成，後續順利的話也會開始鼓勵其他醫院使用，希望很快可以到我們這裡也可以使用，應該可以部分舒緩檢體的塞車問題了。」（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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