台股早盤跌逾200點　電子走弱、鋼鐵航運續強

美股昨（26）日收在盤上，台北股市受到MSCI盤後將生效影響，今（27）日開低震盪，早盤跌超過200點，來到16419點。電子股弱勢走低，權值股台積電、鴻海、聯發科跌幅1到2%。盤面焦點仍為鋼鐵與航運股，尤其萬海、宅配通在漲停上下，長榮與陽明也強勢漲2到4%。
記者許家禎／台北報導
2021-05-27 09:39:41
美股道瓊指數26日上漲10.59點，或0.03%，收34,323.05點；標普500指數上漲7.86點，或0.19%，收4,195.99點；那斯達克指數上漲80.82點，或0.59%，收13,738.00點；費城半導體指數上漲6.31點，或0.20%，收3,140.98點。
台北股市今日開盤跌51.99點，加權股價指數以16591.7點開出。權值股台積電早盤9點20分過後，跌9元，跌幅1.3%，來到577元。鴻海越南工廠當地園區原本因疫情轉嚴峻將被封鎖，但鴻海發出聲明表示該廠經當地政府視察後，在符合主管機關防疫規範認可下，預計自5月28日起列入首批優先恢復生產試點企業名單中，而鴻海早盤跌2.6%，來到108元。
其他，聯發科跌1.3%、南亞科跌1.9%、華碩與宏碁也各跌逾1%與2%。日月光也跌超過1%。而盤面焦點為鋼鐵與運輸，像是第一銅漲3%，春源、春雨、中鴻、高興昌、燁輝、大成鋼、千興、新光鋼都漲2到3%。萬海幾近漲停，宅配通與台驊投控也都漲停，其他嘉里大榮漲5%，陽明漲4%、裕民漲3%、長榮漲超過2%