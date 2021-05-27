名家論壇》錢震宇／警頭、醫頭、網軍頭

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面對民眾及地方縣市首長排山倒海的疫苗需求聲，陳時中千篇一律地拿出制式回答，面對急如星火的疫情，還是一句一切依照中央統籌分配打死，毫無同理心不說，更不難看出民進黨喊出的「同島一命」只是高級的政治話術，又一套認知作戰罷了。
再談到有縣市要採購上海復星藥業代理的德國BNT輝瑞疫苗時，陳時中更語帶歧視地說「他們（中國大陸）沒在打的我們有點興趣，他們在打的，我們不敢用。」毫無專業及科學的話語，於事無補更充滿敵意，不說還以為是極權國家的衛生部長說的話，讓人搖頭嘆息。
說來也挺妙，這次疫情最嚴重的雙北市，市長侯友宜跟柯文哲都被各自黨內視為備受期待的政治明星，連同防疫指揮官陳時中，這三人的危機處理方式及防疫作為也被拿出來比較。
侯友宜曾是警政署長，侯友宜把疫情當成刑案來辦，預先想到下一步，提前示警，把資訊詳實提供給外界，設置疫情熱區，加速設立篩檢站，務求最快時間內控制疫情；有多名確診者失聯，侯友宜也當成重大刑案辦理，透過重大刑案方法、科技辦案，很快地就全數找回。
柯文哲則曾是台大醫院急診室醫師，這次疫情柯文哲也發揮專業，把台北市的醫療資源及疫情的徵狀，說明得非常詳盡，第一時間徵用防疫旅館，擴充醫療效能，同時徵召退休醫護人員，支援第一線醫護人員。
談到疫苗，柯文哲也以醫師角度質疑取得速度，並強調若要等到八月打疫苗，而且打的是國產疫苗，等同國運堵在一個不可知的期望上面。
面對雙北市長不斷提供訊息，採取更為積極的手段，陳時中反而縮了起來，記者會說明疫情的時間愈來愈短、醫學資訊愈來愈少，反倒是花很多時間在公布政府所認定的假消息，製圖做表，語帶恐嚇地要民眾不要轉傳。陳時中好像忘了，他是「疫情指揮中心」不是「輿情指揮中心」，是不是假訊息民眾都會分辨，不用陳時中教大家媒體識讀，「衛福部是要統整醫療資源救人，不是整理輿情攻擊人」。
疫情嚴峻，社會上竟把資源浪費在討論可恥的林瑋豐及其他綠營側翼寫手身上，實在很悲哀。不過，這也看出即便國難當前、疫情嚴重，民進黨人們還是熱衷於操作政治，持續進行對內的「認知作戰」，絲毫未受到疫情影響，照樣上工。
這次疫情是無情的考驗著政府及人民的良心與道德。
一個警察頭、一個醫生頭，能不能抵過中央政府的網軍頭？民進黨能再次利用網路輿情作戰、強打意識形態勝過英國變種病毒株嗎？不只台灣人在看，全世界也都在看啊！
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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