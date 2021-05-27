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為何打不到疫苗？醫護曝台人「自助餐心態」：別再點菜了

▲醫護粉絲團《MedPartner 美的好朋友》分析，有關疫情爆發以來，台灣民眾「疫苗自助餐」的心態，強調疫苗並非一般商品。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲醫護粉絲團《MedPartner 美的好朋友》分析，有關疫情爆發以來，台灣民眾「疫苗自助餐」的心態，強調疫苗並非一般商品。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 10:36:42

台灣新冠肺炎疫情升溫，近期本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康，然而何時能打疫苗，也是目前許多民眾關心的議題之一。對此，醫護粉絲團《MedPartner 美的好朋友》分析，有關疫情爆發以來，台灣民眾「疫苗自助餐」的心態，強調疫苗並非一般商品，不是叫貨付錢就有。

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《MedPartner 美的好朋友》表示，在疫苗還沒來台灣之前，許多人心想「我們要疫苗！美國爸爸不是說關係史上最好，為什麼不給疫苗？」但AZ疫苗來了之後，又有人認為「AZ疫苗有問題，為什麼要給我們打這種有問題的疫苗？我們要打Moderna」，之後社區疫情爆發，民眾又想「我們要打疫苗，為什麼疫苗不夠，當初還開放自費？為什麼不給警消施打？」原因是符合公費資格的人施打不足，疫苗快過期，政府只好開放自費，不過警消過去一個多月願意施打率極低。

隨後又來了40萬劑AZ疫苗，卻有人堅持「我們要打Moderna」，直到Moderna可能快來了，又出現另一派聲音「我們要打BNT，為什麼不能進中國大陸那邊的BNT？」《MedPartner 美的好朋友》無奈地說「疫苗真的不是一般商品，你去叫貨付錢就有。不能用你去超市挑衛生紙的心態來思考。

▲醫護粉絲團《MedPartner
▲醫護粉絲團《MedPartner 美的好朋友》分析，有關疫情爆發以來，台灣民眾「疫苗自助餐」的心態，強調疫苗並非一般商品。（示意圖／指揮中心提供）
至於為什麼說疫苗就是國安？《MedPartner 美的好朋友》解釋，疫苗是重要戰略物資，所以我們國家一定要自主開發。目前疫苗就是仍然不足，不是付錢就能買到，而且還有各種國際政治角力在檯面下進行，若國際疫苗供需，逐漸變成供給量變大的時候，我們取得疫苗的機會就會變高，因此現在各地都在徵召醫護，等到大量疫苗一到，就趕快施打，不要讓施打效率變成瓶頸；但施打效率會不會變瓶頸，不是光靠大量醫護一起挺上來幫忙施打就好，還需要民眾也有足夠的施打意願。

《MedPartner 美的好朋友》最後呼籲，現在大家可以做的事，就是先好好待在家、少出門，落實個人防疫，等到你的疫苗接種資格一排到，立刻就去施打，這才是你和家人自保的最佳作法，一直聽信這些層出不窮的混亂訊息，或者是被動搖信心，那誰也救不了你，並直言「不要再點菜了！」（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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