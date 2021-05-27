為何打不到疫苗？醫護曝台人「自助餐心態」：別再點菜了

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隨後又來了40萬劑AZ疫苗，卻有人堅持「我們要打Moderna」，直到Moderna可能快來了，又出現另一派聲音「我們要打BNT，為什麼不能進中國大陸那邊的BNT？」《MedPartner 美的好朋友》無奈地說「疫苗真的不是一般商品，你去叫貨付錢就有。不能用你去超市挑衛生紙的心態來思考。」
至於為什麼說疫苗就是國安？《MedPartner 美的好朋友》解釋，疫苗是重要戰略物資，所以我們國家一定要自主開發。目前疫苗就是仍然不足，不是付錢就能買到，而且還有各種國際政治角力在檯面下進行，若國際疫苗供需，逐漸變成供給量變大的時候，我們取得疫苗的機會就會變高，因此現在各地都在徵召醫護，等到大量疫苗一到，就趕快施打，不要讓施打效率變成瓶頸；但施打效率會不會變瓶頸，不是光靠大量醫護一起挺上來幫忙施打就好，還需要民眾也有足夠的施打意願。
《MedPartner 美的好朋友》最後呼籲，現在大家可以做的事，就是先好好待在家、少出門，落實個人防疫，等到你的疫苗接種資格一排到，立刻就去施打，這才是你和家人自保的最佳作法，一直聽信這些層出不窮的混亂訊息，或者是被動搖信心，那誰也救不了你，並直言「不要再點菜了！」（編輯：賴詠璿）
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