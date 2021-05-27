缺水、缺電　日媒：「8重苦」襲擊台灣　恐拖垮半導體業

從去年底開始，由於需求增加，全球半導體產業陷入嚴重缺貨狀態，也讓生產主力的台灣訂單爆滿。但是近來碰上了缺水、缺電，以及新冠肺炎（COVID-19）本土疫情爆發，日媒指出台灣半導體產業現在面臨「8重苦」襲擊，而且恐成為全球性風險，如果台灣停止出貨的話，可能就會對全球造成衝擊。





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《日本經濟新聞》在26日報導指出，向全球供應半導體、蘋果iPhone等產品的台灣企業正迎來「8重苦」的襲擊，包括缺水、缺電、本土疫情爆發、疫苗不足、半導體零件不足、缺工、貨櫃包材不足，以及海外據點遭受疫情衝擊。





其中缺水缺電問題將會直接衝擊台灣半導體產業，報導指出製造半導體的過程會需要大量用水，光是台積電在台灣境內的工廠，一天就得用掉將近20萬噸的水量。除此之外，半導體生產需要在「無塵室」進行，需要大量的電力，假若電力供應停滯，工廠將會停擺。而台灣提供全世界6成以上的半導體，如果停止出貨，將會對全球造成衝擊。





一名半導體高層表示「此種事態前所未見。如果半導體生產停止的話、將是一件大事」而台灣所接到的訂單並沒有減少，卻不知道資源是否足以應付。





報導指出，台灣去年防疫有成，帶動經濟蓬勃發展，但是現在卻面臨疫情爆發等多重因素衝擊，造成隱憂浮現。依照目前的狀況，復甦的關鍵可說就是疫苗了，但是目前台灣接種率是全世界最低水準的1%，也讓台灣社會氛圍急轉直下。





《日經新聞》指出，如果缺水、缺電，以及疫情升溫卻無疫苗打等狀況持續，社會轉動變慢甚至不動的話，在全球半導體短缺嚴重的當下，最大供應商台灣如果停滯，將會帶來全球性的風險。



