防疫前線一股暖流 大甲日南所警友站贈「密錄器」力挺
新冠肺炎疫情嚴峻，防疫警戒提升第三級，民眾外出時應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，不再勸導，逕予開罰。員警執勤過程中不免須處理各種包羅萬象的案件，台中市大甲警分局日南派出所警友站站長鄭鴻達知悉警用裝備密錄器老舊，26日就代表警友站致贈新型密錄器以汰舊換新，讓員警在蒐證時更有保障、
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-27 10:50:38
日南所警友站長鄭鴻達表示，疫情持續延燒，員警員警維護治安外，也全力投入防疫工作，如疫調、取締口罩、協尋確診失聯者等，與民眾近距離接觸的高風險任務，日南所警用密錄器老舊，適逢警察節及端午佳節前夕，致贈新型密錄器以汰舊換新，讓員警在蒐證時更有保障。
日南派出所長邱量虔也特別感謝日南警友站以行動給予支持，讓經常是第一個趕抵現場、須面對各種未知情形的第一線外勤同仁，猶如寒風中的一股暖流。
大甲警分局分局長李建興表示，在這艱難的防疫戰疫中，警方除了加強治安、交通勤務作為，全力維護民眾生命、財產安全外，亦動員警力投入協助執行各項防疫工作，特別感謝警友站對同仁的全力支持與關懷照料，警友站是派出所最強而有力後盾，這批裝備大大提升了執勤安全性，使得派出所同仁執勤上能無後顧之憂。
時值防疫關鍵時刻，籲請市民及業者務必遵守相關防疫措施及規定，共同防堵疫情散播。大甲警分局統計至26日止，員警協助稽查取締未戴口罩件數共4件，民眾勿有心存僥倖之心態，出門一定要戴口罩，保護自己也保護他人，不要成為防疫的破口。