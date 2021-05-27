國民黨：蔡總統施政體檢不及格　只會甩鍋、不會治國

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根據國民黨委託TVBS民調中心的最新調查，其中一題是針對蔡英文施政表現直接進行評分，同樣的題目在去(2020)年，蔡政府整體施政以6.19分勉強及格，然而連任一年後卻僅剩極低的4.88分，落差之大，顯然整體台灣民意對於梗圖治國的蔡英文高度不滿意。
國民黨說，這一年來，蔡政府雖一再透過梗圖大內宣，系統性的粉飾執政缺失，然而選前反萊劑、選後進萊豬的政策髮夾彎；震怒卻束手無策的治安惡化；放寬黑道入黨，再喊AI排黑的荒謬口號；減碳不力、製造空污、能源找不到，全靠「馬維拉」救援的邏輯死；缺水、缺電、缺疫苗，民生之必需皆無法穩定供應的擺爛；以及始終無法和平發展的兩岸關係，數度陷台海於戰爭危險邊緣，種種荒腔走板的表現，皆重創民眾對蔡政府的信任。
針對與社會治安密切相關的黑道暴力問題來看，有高達75.4%受訪民眾表達臺灣黑道暴力問題嚴峻，進一步看，受訪的民進黨支持者亦有69.5%認同，顯然解決黑道暴力充斥問題應是全民共識，全民要的絕非僅是蔡英文的一句道歉。 但是更大的問題是，日前，民進黨黨職幹部家人涉及黑道，民進黨雖表示要檢討排黑條款，但民眾對於民進黨排黑改革也沒有信心（62.0%）；當民進黨還在吵「AI排黑」的時候，連自家人都信心缺缺，民進黨支持者中26.9%表示沒有信心，無政黨傾向者更是61.6%表示沒有信心。
此次民調為國民黨委託TVBS民調中心於今年5月4日至5月10日進行，以市內電話號碼後兩碼隨機抽樣，電話訪問20歲以上台灣民眾；有效樣本1,065份，於95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點以內。