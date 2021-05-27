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大賣場捕獲短髮兇妹　網揪本尊是「專櫃郭雪芙」

▲知名賣場內驚見口罩辣妹。（圖／Mandy IG）
▲知名賣場內驚見口罩辣妹。（圖／Mandy IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-27 10:53:54｜2021-05-27 10:54:49

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾多待在家降低染疫風險，若要外出買食物則必須做足防疫措施，近日網上出現一系列「口罩兇妹」在家樂福採買的照片，辣妹留著俏麗短髮、衣著清涼，好身材立刻吸引網友目光，直呼：「好想見本尊一面！」

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曝光的照片，辣妹口罩戴緊緊，穿一件平口又挖洞的小可愛，外罩薄衫，豐滿雪胸及事業線十分吸睛，下半身的高腰短褲露出白皙鉛筆腿，她推著購物車被鏡頭捕捉，成了賣場內最美風景。

▲▼家樂福口罩辣妹身材相當惹火。（圖／Mandy
▲▼家樂福口罩辣妹身材相當惹火。（圖／Mandy
▲▼家樂福口罩辣妹身材相當惹火。（圖／Mandy IG）
▲▼家樂福口罩辣妹身材相當惹火。（圖／Mandy
經查，原來這位辣妹是小有名氣的網美「Mandy」，本身職業是Dior專櫃的櫃姐，也經營網路商店當老闆娘，因為擁有一張像混血兒的深邃五官和傲人上圍，去年就上過知名論壇，該組購物照是本土疫情爆發時，她到家樂福消費所拍。

Mandy當時寫下：「十分鐘採買完畢、兩分鐘拍攝、五分鐘車程到家。這期間真的不要囤貨，買夠用夠吃的即可。大家將心比心，一起度過這最艱困的危機時刻！」網友紛紛在底下留言：「正翻了」、「郭雪芙嗎」、「新店家樂福欸！好想見本尊一面」！（編輯：楊穎軒）

▲▼Mandy外貌出眾、身材姣好。（圖／Mandy
▲▼Mandy外貌出眾、身材姣好。（圖／Mandy
▲▼Mandy外貌出眾、身材姣好。（圖／Mandy IG）
▲▼Mandy外貌出眾、身材姣好。（圖／Mandy
▲▼Mandy外貌出眾、身材姣好。（圖／Mandy
▲▼Mandy外貌出眾、身材姣好。（圖／Mandy
▲▼Mandy外貌出眾、身材姣好。（圖／Mandy
▲中央流行疫情指揮中心今日公布的確診個案中，以板橋的37例最高，其次為中和27例、新莊與三重各15例。（圖／新北市政府提供）
▲中央流行疫情指揮中心26日公布的確診個案中，以板橋的37例最高，其次為中和27例、新莊與三重各15例。（圖／新北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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