大賣場捕獲短髮兇妹　網揪本尊是「專櫃郭雪芙」

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾多待在家降低染疫風險，若要外出買食物則必須做足防疫措施，近日網上出現一系列「口罩兇妹」在家樂福採買的照片，辣妹留著俏麗短髮、衣著清涼，好身材立刻吸引網友目光，直呼：「好想見本尊一面！」
娛樂中心／綜合報導
2021-05-27 10:53:54｜2021-05-27 10:54:49
曝光的照片，辣妹口罩戴緊緊，穿一件平口又挖洞的小可愛，外罩薄衫，豐滿雪胸及事業線十分吸睛，下半身的高腰短褲露出白皙鉛筆腿，她推著購物車被鏡頭捕捉，成了賣場內最美風景。
經查，原來這位辣妹是小有名氣的網美「Mandy」，本身職業是Dior專櫃的櫃姐，也經營網路商店當老闆娘，因為擁有一張像混血兒的深邃五官和傲人上圍，去年就上過知名論壇，該組購物照是本土疫情爆發時，她到家樂福消費所拍。
Mandy當時寫下：「十分鐘採買完畢、兩分鐘拍攝、五分鐘車程到家。這期間真的不要囤貨，買夠用夠吃的即可。大家將心比心，一起度過這最艱困的危機時刻！」網友紛紛在底下留言：「正翻了」、「郭雪芙嗎」、「新店家樂福欸！好想見本尊一面」！（編輯：楊穎軒）
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