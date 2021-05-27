台灣疫苗短缺美國不幫忙？蕭美琴：多方管道持續爭取

新冠肺炎疫情持續蔓延，連續9日確診人數破百人，昨日單日死亡人數11人創下新高。美國在台協會處長（AIT）酈英傑（Brent Christensen）昨（26）日發表離職談話，認為台灣疫情不嚴重，遭質疑美方可能不急著提供疫苗給台灣的疑慮。對此，中華民國駐美代表蕭美琴表示，將多方管道持續爭取疫苗。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-27 11:12:08｜2021-05-27 11:12:58
蕭美琴在美東時間26日回覆媒體詢問時表示，針對美國總統拜登（Joe Biden）日前宣布要釋出給國際的疫苗，美國政府尚在研議分配標準與機制。我國爭取立場會透過多方管道持續表達、多管齊下。
任期將屆的酈英傑昨日透過臉書直播發表離職演說，台灣新冠肺炎確診人數相比全世界仍算低，而周圍的鄰近國家近期也有疫情升溫的現象。這番話被外界解讀為美方可能不急著提供疫苗給台灣。
台北市長柯文哲昨日下午在防疫記者會直言，雖然很不願意對一個國家的大使講的話去批評，「但是，萊豬也吃了、軍火也買了，在他的意思就是你們（台灣）才死11個人，還不算多？」
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