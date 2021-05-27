美印太協調官：交往時代告終　美中進入激烈競爭

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康貝爾提到中印邊界軍事衝突、北京針對澳洲的經濟打擊和「戰狼外交」興起等表示，美國政策之所以轉變，主因是中國在習近平統治下的政策。他表示，中國的行為已典型更往「強權或硬實力」轉向，釋出決心扮演更專斷角色的信號。
他形容習近平「有很深的意識形態、卻絕不感情用事」，對經濟也不十分感興趣。
康貝爾表示，自2012年掌權以來，習近平「幾乎全盤顛覆中國近40年的集體領導機制」，還說像中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，以及外長王毅等北京外交高層，根本離習近平的核心圈很遠。
他表示，盟邦將在今後幾年扮演美國抗衡中國的核心角色。美國已試圖建立起與澳洲、印度、日本的所謂「四方集團」合作的重要性，拜登也選擇日、韓的領袖做為就任後在白宮接見的頭兩位外國領導人。
康貝爾說：「我們相信，與一個更加專斷的中國往來，最佳之道就是與盟邦、夥伴及朋友合作。好的亞洲政策就是最佳中國政策，我們須破除盟友對美國恐被擠出亞洲的恐懼，提供區域一個積極的經濟願景」。
路透社報導，康貝爾表示美國準備今秋與澳洲、印度、日本舉行「四方會談」的面對面領袖峰會，聚焦於基礎建設應對中國挑戰，也歡迎其他國家加入與四方會談合作的行列。
美、印、日、澳4國領袖於今年3月時舉行過視訊峰會，當時就COVID-19疫苗、氣候變遷、安全議題達成密切合作的共識。（譯者：陳亦偉）1100527