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名嘴揭國民黨教戰守則　民進黨：利用疫情煽動疫苗之亂

▲名嘴曝光一份國民黨教戰守則，民進黨痛批藍營趁疫情煽動疫苗之亂。（圖／記者鄭宏斌攝）
▲名嘴曝光一份國民黨教戰守則，民進黨痛批藍營趁疫情煽動疫苗之亂。（圖／記者鄭宏斌攝）

記者胡宥心/台北報導

2021-05-27 11:03:59

昨(26)日有媒體人在政論節目中爆料國民黨有一份「教戰守則」的資料，民進黨發言人謝佩芬今（27）日表示，這份「教戰守則」內容洋洋灑灑列出15條指引，都與近期的疫情、疫苗等議題有明顯相關聯，令人驚覺這些內容都是在為大陸疫苗擦脂抹粉，她痛斥，國民黨的「中央廚房」正在利用疫情當下，煽動疫苗之亂。

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資深媒體人邱明玉昨揭露一份國民黨的教戰守則，其中第一條就寫著「大陸願提供陸製疫苗泛藍選民都不敢用，千萬不要碰！」但說法上只要講大陸代理，統一強調是德製輝瑞疫苗，甚至建議可以統一講輝瑞疫苗，民眾比較知道是什麼，BNT大家比較不懂

謝佩芬指出，國民黨這幾天來從上到下的政治人物，甚至側翼粉絲團，他們論述方向與用字遣詞等等，口徑都和這份教戰守則不謀而合。國民黨沒有否認這份教戰守則的存在，也就證實了國民黨中央有「中央廚房」在製作帶風向的言論，

謝佩芬說，國民黨就是用這份「教戰守則」在指揮網軍如何和指揮中心作戰，在這疫情關鍵時刻，滿腦子竟然想的是要和「中央疫情指揮中心作戰」，想得都是如何帶風向，如何煽動恐慌的話。國民黨江啟臣主席必須為這樣的教戰守則向人民道歉。

謝佩芬強調，過去國民黨大力鼓吹所謂的「中國疫苗」、「大陸疫苗」，這幾天也改口不講「中國疫苗」、「大陸疫苗」，像是國民黨智庫副董事長連勝文過去曾說過：「連勝文：若台灣有中國疫苗，我第1個打」，這幾天口風卻開始改變並喊話國民黨應主動協調購買BNT疫苗。

謝佩芬表示，又如行政院中部辦公室執行長蔡培慧質疑南投縣長林明溱要求中央開放地方自購上海復星BNT疫苗，國民黨立委許淑華、馬文君、國民黨文傳會副主委黃子哲、鄭照新，似乎依照這份教戰守則指引，馬上群起圍攻蔡培慧，稱說上海復星是代理、是德國製的疫苗，攻擊蔡培慧散佈假消息，甚至對蔡培慧貼標籤，國民黨從上到下口徑一致，完全符合媒體揭露的教戰守則內容。

謝佩芬說，在疫情關鍵時刻，國民黨究竟是要和誰交戰？難道這就是江啟臣主席所謂的「疫情關鍵時刻、全力配合防疫」嗎？國民黨不敢否認這份「教戰守則」，證實國民黨說全力防疫、配合指揮中心根本是在欺騙台灣人民。

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