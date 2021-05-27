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縣市首長誰防疫表現最好？「他」拉下民調常勝軍奪冠

▲全國三級警戒，《NOWnews今日新聞》在19日起至25日進行民調，調查全台各縣市首長中，誰的防疫表現最好？調查結果顯示，台北市長柯文哲以15.04%的支持度，險勝新北市長侯友宜的14.53%。（圖/記者葉政勳攝影）
▲全國三級警戒，《NOWnews今日新聞》在19日起至25日進行民調，調查全台各縣市首長中，誰的防疫表現最好？調查結果顯示，台北市長柯文哲以15.04%的支持度，險勝新北市長侯友宜的14.53%。（圖/記者葉政勳攝影）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-27 11:47:55｜2021-05-27 11:49:00

新冠肺炎疫情持續延燒，本土病例12天累計有4766人確診，醫療量能在崩潰邊緣，《NOWnews今日新聞》在19日起至25日進行民調，調查全台各縣市首長中，誰的防疫表現最好？調查結果顯示，台北市長柯文哲以15.04%的支持度，險勝新北市長侯友宜的14.53%，拉下民調常勝軍。

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全國三級警戒延長，《NOWnews今日新聞》民調調查「全台各縣市首長中，誰的防疫表現最好？」，從結果可以發現，台北市長柯文哲15.04%，以黑馬之姿居冠，新北市長侯友宜為第二名（14.53%），第三名則是台南市長黃偉哲（14.33％），第四名則是台中市長盧秀燕（14.11%），可以看見前四名的支持度落差都不大，接續第五名是基隆市長林右昌，但是支持度跌破10％，僅有9.29％。

值得關注的是，在5月23日民調倒數的最後2天的投票狀態，新北市長侯友宜仍以24.19%居冠；台北市長柯文哲則是17.52%排名第二，台中市長盧秀燕排名第三，有16.53%的支持度﹔藍營2縣市首長都在最後被反超，柯文哲以黑馬之姿奪冠，連帶黃偉哲也異軍突起，奪得探花。

回顧各縣市防疫重點，新北市本土病例從18日開始接連破百，也成為全台確診者人數最多的縣市，更被綠營質疑「封城、方艙醫院、停課等」口號喊最滿，但「防疫旅館家數是六都最後一名」，導致新北市府用防疫巴士將輕症者送往中、南部，侯友宜更在23日槓上指揮中心，對於不公布足跡，引發民眾恐慌，強調是中央特別下令不公布，「我們遵照中央指示辦理」，隨後被指揮中心打臉，種種事蹟讓侯友宜的聲勢走跌。

雖然疫情最初在台北萬華區爆發，但在多設快篩站的政策下，揪出許多潛藏的缺診者，面對醫療量能緊繃，柯文哲對退休醫護發出「徵集令」，力求補足懸缺的人力外，柯文哲與副市長黃珊珊也多次前往第一線視察，從防疫旅館分三級，到呼籲中央「一間專責病房可收治兩名病患」等，顯示台北防疫政策，讓民眾有感。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
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75.81%24.19%
2021-05-27-2021-05-30

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
53.38%46.62%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.06%25.94%
2021-05-24-2021-05-27
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