縣市首長誰防疫表現最好？「他」拉下民調常勝軍奪冠

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值得關注的是，在5月23日民調倒數的最後2天的投票狀態，新北市長侯友宜仍以24.19%居冠；台北市長柯文哲則是17.52%排名第二，台中市長盧秀燕排名第三，有16.53%的支持度﹔藍營2縣市首長都在最後被反超，柯文哲以黑馬之姿奪冠，連帶黃偉哲也異軍突起，奪得探花。
回顧各縣市防疫重點，新北市本土病例從18日開始接連破百，也成為全台確診者人數最多的縣市，更被綠營質疑「封城、方艙醫院、停課等」口號喊最滿，但「防疫旅館家數是六都最後一名」，導致新北市府用防疫巴士將輕症者送往中、南部，侯友宜更在23日槓上指揮中心，對於不公布足跡，引發民眾恐慌，強調是中央特別下令不公布，「我們遵照中央指示辦理」，隨後被指揮中心打臉，種種事蹟讓侯友宜的聲勢走跌。
雖然疫情最初在台北萬華區爆發，但在多設快篩站的政策下，揪出許多潛藏的缺診者，面對醫療量能緊繃，柯文哲對退休醫護發出「徵集令」，力求補足懸缺的人力外，柯文哲與副市長黃珊珊也多次前往第一線視察，從防疫旅館分三級，到呼籲中央「一間專責病房可收治兩名病患」等，顯示台北防疫政策，讓民眾有感。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。