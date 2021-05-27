疫情拖垮印度醫療　毛黴菌症雪上加霜已破萬例

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由於部分患者求診時，狀況已相當嚴重，導致醫師必須透過手術摘除眼球，防止感染擴大到腦部以保命。
根據印度媒體26日公布的數據，目前印度西部古吉拉特邦報告的毛黴菌病例最多，達2859例，臨近的馬哈拉施特拉邦報告病例2770例，安得拉邦為768例，首都新德里至少傳出620例。連印度總理莫迪(Narendra Modi)都表示，毛黴菌症已成為印度在抗擊疫情過程中，面臨的一項新的挑戰。
關於毛黴菌症近期在印度流行的原因，不少醫學專家認為，是因新冠患者在治療新冠肺炎的過程中，需要服用大量的類固醇，以降低免疫系統的過度反應，但免疫能力下降，也導致毛黴菌有機可乘，患有糖尿病等慢性疾病，和免疫系統較弱的新冠肺炎患者容易感染。為了因應這波額外病症的襲擊，印度政府於本月20日宣布，將進口60萬劑抗真菌藥物，同時發給國內5家製藥廠緊急生產治療毛黴菌藥品的許可，相關藥品預計在6月上市。
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