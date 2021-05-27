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疫情拖垮印度醫療　毛黴菌症雪上加霜已破萬例

▲除了新冠疫情，毛黴菌症也是近期印度新冠病患面臨的另一項風險。圖為印度醫師為一名從新冠肺炎中康復、卻感染毛黴菌症的病人檢查眼睛。（圖／美聯社／達志影像）
▲除了新冠疫情，毛黴菌症也是近期印度新冠病患面臨的另一項風險。圖為印度醫師為一名從新冠肺炎中康復、卻感染毛黴菌症的病人檢查眼睛。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-27 11:23:57

印度第2波新冠疫情自4月中旬爆發以來，每日通報的新增確診病例驚人，雖然近1週似乎逐漸趨緩，但比起其他國家，病例數相對還是高得多，去年12月開始在當地流行的變種病毒株，也讓各國聞之色變。不過除了新冠病毒，「毛黴菌症（Mucormycosis）」(也稱黑真菌症，black fungus)也在當地傳播，案件數持續增加，截至26日，印度全國已接獲11717件通報，部分患者甚至被迫摘除眼球保命。

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綜合外媒報導，印度醫學界自5月上旬開始，留意到有不少從新冠肺炎中康復的病人，後來卻感染了毛黴菌症，此病症會影響患者鼻竇、大腦及肺部，出現鼻塞、流鼻血、眼睛腫脹等症狀，致死率可達50%，危險性不亞於新冠病毒。

由於部分患者求診時，狀況已相當嚴重，導致醫師必須透過手術摘除眼球，防止感染擴大到腦部以保命。

根據印度媒體26日公布的數據，目前印度西部古吉拉特邦報告的毛黴菌病例最多，達2859例，臨近的馬哈拉施特拉邦報告病例2770例，安得拉邦為768例，首都新德里至少傳出620例。連印度總理莫迪(Narendra Modi)都表示，毛黴菌症已成為印度在抗擊疫情過程中，面臨的一項新的挑戰。

關於毛黴菌症近期在印度流行的原因，不少醫學專家認為，是因新冠患者在治療新冠肺炎的過程中，需要服用大量的類固醇，以降低免疫系統的過度反應，但免疫能力下降，也導致毛黴菌有機可乘，患有糖尿病等慢性疾病，和免疫系統較弱的新冠肺炎患者容易感染。為了因應這波額外病症的襲擊，印度政府於本月20日宣布，將進口60萬劑抗真菌藥物，同時發給國內5家製藥廠緊急生產治療毛黴菌藥品的許可，相關藥品預計在6月上市。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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