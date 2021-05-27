「疫苗有能力買到！」傅崑萁：政院速開放地方政府買疫苗
新冠肺炎疫情持續全台蔓延，至昨日確診人數達6091人，單日死亡人數11人更創下新高。國際社會質疑台灣疫情惡化主因是疫苗短缺，無黨籍立委傅崑萁今（27）日呼籲，政府應該開放讓地方政府與企業買疫苗，地方政府也有能力買到。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-27 12:06:04｜2021-05-27 12:08:15
傅崑萁表示，政府經過一年多的不封城、不設方艙醫院、不設新冠專責醫院的「三不」防疫政策，結果換來是「沒有全民普篩、沒有足夠篩檢量能，沒有歐美優良疫苗」的「三沒有」防疫缺陷；他呼籲，現在是台灣與美國關係50年來最好的時候，希望行政院能馬上向美國買到至少2000萬劑莫德納疫苗，讓台灣人能全面免疫。如果中央政府買不到美國莫德納疫苗，應該開放給所有地方政府與民間企業購買疫苗。
傅崑萁表示，現在不管是德國BNT或是上海復星醫藥早就有跟台灣密切接觸，希望行政院長蘇貞昌能夠開放地方政府與民間企業購買疫苗，讓全世界最好的莫德納疫苗引進台灣。傅崑萁呼籲，我國能至少有輝瑞或莫德納疫苗至少4000萬劑，讓全民至少打兩劑，免疫至少達到95%以上，成為全世界最安全的國家。
傅崑萁以美國為例，美國曾經因為疏失造成1/10人口染疫，但是在全面施打疫苗後，現在美國即將開封、迎接經濟啟動，他呼籲行政院能夠敢快買到疫苗，地方政府也有能力買到疫苗，請行政院趕快開放。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。