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網友票選「零負評男藝人」　第一名竟然是他！

▲網友票選出「零負評男藝人」，修杰楷（左）、謝坤達（右）分別為第二、第三名，第一名讓人跌破眼鏡。（圖／翻攝修杰楷IG、邱鋒澤IG、謝坤達IG）
▲網友票選出「零負評男藝人」，修杰楷（左）、謝坤達（右）分別為第二、第三名，第一名讓人跌破眼鏡。（圖／翻攝修杰楷IG、邱鋒澤IG、謝坤達IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-28 09:00:00

演藝圈中不乏許多因為醜聞、大頭症，導致負評滿滿的男藝人，相對的，零負評男藝人就顯得更加珍貴，《NOWnews今日新聞》對網友進行7天的民調，票選出網友心目中的台灣零負評男藝人人選。

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跌破眼鏡的冠軍，是歌手邱鋒澤，先前因為前女友采子爆出劈腿醜聞，讓他綠光罩頂，但就算受到這麼嚴重的打擊，他不僅避談此事，也不抨擊給他戴綠帽的采子，更敬業繼續上工。直到好友貼出他與采子的合照，提到他借酒消愁的另一面，讓許多人心生憐惜，好感度也直線上升。

▲邱鋒澤舉辦演唱會。（圖／原音兄弟提供）
▲邱鋒澤是網友票選的零負評男藝人第一名。（圖／原音兄弟提供）
第二名則是以愛家男形象為人所知的修杰楷，與賈靜雯結婚6年，並育有2個可愛女兒，對於賈靜雯的女兒梧桐妹也同等疼愛、不偏袒，此外，近來買房的他，房子登記在賈靜雯名下，可見其重視程度。而他也曾經在上節目時大方表示，家事都由他負責，遭打趣「小事都是修杰楷啦！」修杰楷淡定的一句：「我們生活中沒什麼大事、都是小事，所以她（賈靜雯）不用管事。」暖到爆的發言，讓人欣羨。

▲修杰楷加盟新東家。（圖
▲修杰楷以愛家好男人形象為人所知。（圖 / TVBS提供）
第三名由謝坤達奪下，愛妻的他於2017年與柯佳嬿結婚，婚後時常在社群媒體曬出「愛妻視角」，也常常貼出柯佳嬿的醜照，互相惡搞，夫妻間的好感情溢於言表。此外，上節目、出席活動時，自然不做作、坦誠的風格，收獲許多粉絲，所以說是台灣的零負評男藝人之一當之無愧。

▲木曜四超玩跨界演唱會《Rising》，成員坤達。（圖／記者葉政勳攝
▲坤達是網友票選的零負評男藝人第三名。（圖／NOWnews資料照）
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2021-05-27-2021-05-30

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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
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74.25%25.75%
2021-05-24-2021-05-27
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