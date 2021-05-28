網友票選「零負評男藝人」　第一名竟然是他！

演藝圈中不乏許多因為醜聞、大頭症，導致負評滿滿的男藝人，相對的，零負評男藝人就顯得更加珍貴，《NOWnews今日新聞》對網友進行7天的民調，票選出網友心目中的台灣零負評男藝人人選。

我是廣告 請繼續往下閱讀

跌破眼鏡的冠軍，是歌手邱鋒澤，先前因為前女友采子爆出劈腿醜聞，讓他綠光罩頂，但就算受到這麼嚴重的打擊，他不僅避談此事，也不抨擊給他戴綠帽的采子，更敬業繼續上工。直到好友貼出他與采子的合照，提到他借酒消愁的另一面，讓許多人心生憐惜，好感度也直線上升。

▲邱鋒澤是網友票選的零負評男藝人第一名。（圖／原音兄弟提供）

第二名則是以愛家男形象為人所知的修杰楷，與賈靜雯結婚6年，並育有2個可愛女兒，對於賈靜雯的女兒梧桐妹也同等疼愛、不偏袒，此外，近來買房的他，房子登記在賈靜雯名下，可見其重視程度。而他也曾經在上節目時大方表示，家事都由他負責，遭打趣「小事都是修杰楷啦！」修杰楷淡定的一句：「我們生活中沒什麼大事、都是小事，所以她（賈靜雯）不用管事。」暖到爆的發言，讓人欣羨。

▲修杰楷以愛家好男人形象為人所知。（圖 / TVBS提供）

第三名由謝坤達奪下，愛妻的他於2017年與柯佳嬿結婚，婚後時常在社群媒體曬出「愛妻視角」，也常常貼出柯佳嬿的醜照，互相惡搞，夫妻間的好感情溢於言表。此外，上節目、出席活動時，自然不做作、坦誠的風格，收獲許多粉絲，所以說是台灣的零負評男藝人之一當之無愧。

▲坤達是網友票選的零負評男藝人第三名。（圖／NOWnews資料照）

想看完整民調，點

這裡