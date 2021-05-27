買房跟著捷運走　八德站、大湳站、桃園站買氣旺

桃園捷運綠線沿線房市熱度不斷攀升，台慶不動產統計2018年至 2020年捷運綠線「六大站點周邊住宅交易價量變化」發現，「八德站」住宅均價增幅9.1%奪下冠軍，第二名、第三名分別為「桃園站」與「南竹站」。另外，以近三年交易件數來看，「桃園站」從171件倍增至238件，成長近4成；「八德站」、「大湳站」則因2018年新建案成交件數較多，故推升當年交易量，以致與2020年相比，減幅9.1%和22.8%，不過，這兩站交易件數皆維持300件上下，位居六大站點前兩名。





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永慶不動產八德廣豐桃智加盟店店東陳文勝指出，「八德站」位於擴大重劃區，是北桃園少數還有機會在1字頭的重劃區，尤其八德區公所生活圈的親民房價，吸引三峽北大特區、竹科人口比價而來，目前以屋齡5年內3房含車位、總價900萬元上下的中古大樓為購屋首選。





另外，「大湳站」周邊買氣同樣暢旺！當地擁有廣豐新天地、大潤發、大湳森林公園等，區域生活與休閒機能較成熟，房價多維持在親切的1、2字頭，深受在地自住買方青睞。陳文勝說，離「大湳站」車程不到5分鐘的義勇街，屋齡20到30年左右的3房房型，總價約600萬至700萬元，是不錯的選擇。





捷運、台鐵共構 「桃園站」朝3字頭挺進

「桃園站」近三年交易件數成長幅度最多，台慶不動產桃園藝文加盟店店東李元勇分析，雖然此區周邊屬早期發展成熟的市中心，但由於串聯台鐵桃園火車站、捷運棕線，附近商業機能、學區發達，剛性需求帶動地緣性買盤，成為不少雙北客移居桃園購屋的首選區域之一，未來若隨著通車時間愈來愈接近，有機會帶動中古屋每坪房價朝3字頭挺進。





李元勇更提及，距離「桃園站」車程5至10分鐘內可達的小檜溪重劃區，附近公園綠地多，商圈發展成熟，以換屋族占最多數，主力產品為屋齡5年內2+1房帶車位的電梯大樓，室內每坪約35至37坪、成交總價約1,300到1,500萬元；而對於預算有限的首購族，則多選擇屋齡15至30年、正三房大樓房型，室內每坪約25至27坪、總價有機會控制在1,000萬元以下。





南崁生活圈機能豐富 產品選擇多元

至於「南竹站」周邊房市，永慶不動產桃園南崁台茂加盟店店東蕭嘉生表示，此站為蘆竹地區的南崁生活圈，10分鐘可上國道1號南崁交流道，鄰近的中正北路交流道也已部分通車，往返桃園市區、國際機場、雙北市更便捷，加上台茂購物中心、好市多、特力屋等商場，大幅增加當地生活機能。





許多在附近工作的單身上班族會選擇總價500萬元內的套房，而2房含車位總價約900至1,100萬元、或3房含車位總價約1,100至1,400萬元則最受小家庭青睞。至於預算充裕的換屋族，則多選擇總價1,500萬元到2,500萬元的4房含車位產品。





蕭嘉生補充，儘管「坑口站」、「橫山站」周邊因土地尚未開發，住宅居住人口不集中，交易件數較少，但這兩站分別與機場捷運A11站、A16站交會，未來當航空城、捷運綠線通車發展至一定程度，區域房市居住需求可望順應而生。



