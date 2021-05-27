台疫苗接種率低要小心！印度變種病毒傳播力強、更易致病

我是廣告 請繼續往下閱讀
生物學開放獲取預印本的資料庫《BioRxiv》分析研究指出，B.1.617的棘狀蛋白共有8處變異，讓它更容易逃脫人體的免疫機制。對小型動物研究過程中也發現，感染後肺部的發炎情形相比較為嚴重，代表變種病毒更容易導致肺炎重症。另一個研究報告發現，B.1.617能一定程度上抵抗單株抗體療法「Bamlanivimab」的效果，且有能力避開疫苗接種產生的抗體，同時，B.1.617和原病毒株相比，能更輕易的進入人體的腸道和肺部細胞，使得病情更加難纏。
英國公共健康機構（Public Health England）研究初步推測，與當地發現的變種病毒「B.1.1.7」相比，B.1.617的傳播力強上50%，而現今主要的新冠疫苗：輝瑞（Pidzer-BioNTech）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）都能夠有效對抗B.1.617。
愛丁堡大學的岡特（Eleanor Gaunt）博士表示，在B.1.617的棘狀蛋白有幾個突變值關注。L452R能夠增強新冠病毒結合與宿主細胞結合的能力；而印度變種病毒與其他相近的變異株相比，缺少了2個氨基酸（157-158），這可能影響疫苗、藥物治療的成效，氨基酸的變化也與傳播能力有關，例如巴西流行的變種病毒（P1）就是因此有更強的傳播力。
印度今年初疫情一度趨緩，從最高峰單日新增9萬例跌至單日新增約1萬例，且大多為無症狀或輕症患者，印度政府志得意滿的宣布「消滅了病毒」，然而B.1.617正在各地擴散。3、4月起，印度開始舉辦「大壺節」（Kumbh Mela）、選舉活動，使得疫情急遽升溫，5月單日確診病例突破40萬例，連帶影響到附近的尼泊爾，現今至少53個國家、地區都發現了印度變種病毒感染者。
史丹佛大學醫學教授巴塔查里亞（Jay Bhattacharya）表示，病毒產生突變是很常見的事，大多時候這些突變並不會改變特性，甚至可能弱化病毒，然而印度變種病毒很明顯的發展出更強的傳播能力，這對於疫苗接種率較低的國家來說是一大威脅。
澳門發現的印度變種病毒感染者曾在桃園機場轉機，令外界擔憂變種病毒是否已侵入台灣？指揮中心專家小組召集人張上淳早前表示，從印度返台班機等人流中，確實偵測到印度相關病毒株，至少3株從境外輸入，不過沒有造成國內疑慮。張上淳提醒，病毒變種不一定會影響傳播力或是疫苗效果，實際情況都需要持續監測。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。