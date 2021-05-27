卡位「林三淡」 新北十大明星學區宅出爐

在少子化潮流下，每個孩子都是爸媽的心肝寶貝，家長為了教育不惜孟母三遷「超前部署」，提早設籍好學區，讓孩子在優良的教育環境中學習，使「學區宅」成為保值、轉手容易的吸睛物件。





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永慶房屋整理出新北市前十大熱門額滿國小，前三名由「林、三、淡」拿下。排名第一的是淡水區「新興國民小學」，交易量315件，住宅均價落在18.5萬。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，新興國小周邊有許多大型社區，且鄰近淡江高中、真理大學，文教風氣濃厚，屬於文教住宅區。加上附近餐飲店家林立，可以滿足日常生活採買，公車班次也很頻繁，雖然距離輕軌稍遠，但超親民的1字頭房價，是吸引小資首購家庭的主要優勢。





排名二、三名為主打「雙語學校」的林口區「頭湖國民小學」和三峽區「龍埔國民小學」，住宅均價分別為28.8萬、31.2萬。陳金萍解釋，頭湖國小周邊以住宅規劃為主，街廓整齊、公園綠地多，距離林口國民運動中心、家樂福生活圈也不遠。雖然離捷運站有一段距離，但在明星學區、量販和住宅規劃的優勢下，受到許多家庭青睞。而龍埔國小位於三峽北大特區，當地文教氣息相當濃厚，鄰近台北大學商圈、家樂福等大型量販店，還有多座綠蔭公園提供休閒遊憩，生活、休閒機能無虞。此外，因房價較雙北市區便宜，加上近年捷運三鶯線話題，讓該地生活、交通機能逐漸到位，因此，吸引不少從雙北市蛋黃區的新婚首購族前來購屋。





另外，從行政區來看，淡水區及板橋區各有兩間學校入榜。淡水區除了新興國小外，另一間學校為位於淡海新市鎮的「新市國民小學」，周邊住宅均價為22.7萬。陳金萍指出這裡步行5分鐘即可達輕軌淡水行政中心站，餐飲商家種類也相當豐富，生活機能已到位，吸引不少年輕夫妻入住。而板橋區的「海山國民小學」和「莒光國民小學」都是新北市歷史悠久的明星學校，屬額滿學校榜常客，家長指名度高，通常只要一釋出就會迅速引起家長關注，住宅均價分別落在47.5萬和58.9萬。





購買學區宅仍有需留意之處！陳金萍補充，學區的劃分並非單純以距離作為標準，不是越靠近就一定會劃在該學區，而是會依照學校發展、各校容量、通學安全、班級人口等因素進行調整，建議在購屋前，可以先到教育局網站上搜尋「學區一覽表」查詢學區。



