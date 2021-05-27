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台灣連續5年被拒WHA門外　英加澳首度明確挺台

▲世界衛生大會（WHA）24日登場台灣連續5年無法參與，英國、加拿大、澳洲今次首度在會中明確提及台灣，肯定台灣在全球防疫合作的貢獻。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界衛生大會（WHA）24日登場台灣連續5年無法參與，英國、加拿大、澳洲今次首度在會中明確提及台灣，肯定台灣在全球防疫合作的貢獻。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-27 14:03:48

（中央社記者鍾佑貞台北27日電）世衛大會（WHA）5月24日開議，台灣已連續5年未獲參與。外交部今天表示，14個友邦以世衛組織會員國身分，透過提案等方式支持台灣與會，英、加、澳更首度在會中明確提及台灣，肯定台灣在全球防疫合作的貢獻。

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外交部上午發布新聞稿指出，第74屆WHA於5月24日至6月1日以視訊方式舉行，14個友邦以世界衛生組織（WHO）會員國身分為台提案、致函及發言等方式，堅定支持台灣參與WHA。

外交部說，9個理念相近國家及馬爾他騎士團也在WHA會中，以直接或間接發言表達支持，挺台力道再創新高。各國公開為台灣有力發聲，再次彰顯當前疫情下，台灣是全球團結抗疫不可或缺的一環。對於友邦及理念相近國家以更堅強的意志明確展現對台灣的支持，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，今年友邦在WHA會中為台仗義執言，疾呼WHO不該為政治因素排除台灣，才能確保防疫無漏洞，其中帛琉總統兼衛生部長惠恕仁（SurangelWhipps, Jr.）親自發言堅定支持台灣。

外交部指出，美國、日本、英國、加拿大、澳大利亞及馬爾他騎士團以直接發言方式聲援台灣，其中英、加、澳更是首度在WHA會中明確提及台灣，肯定台灣在全球防疫合作的貢獻。

外交部說，德國、紐西蘭、捷克、立陶宛等理念相近國家也以間接方式聲援台灣，強調全球健康正面臨重大挑戰的危急時刻，唯有落實包容性才能戰勝疫情；其中立陶宛也是首度在WHA發言助台。

外交部再度呼籲WHO尊重並體現憲章宗旨，傾聽各方支持台灣應參與WHA的訴求，邀請台灣平等、有尊嚴參與WHO所有會議、活動與機制。台灣將繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的精神，積極與友邦及理念相近國家密切合作，共同維護全球衛生安全。（編輯：郭無患）1100527

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