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印度變種病毒全球頭痛　研究：完整接種疫苗仍有效

▲變種病毒增添抗疫難度，最先在印度被發現、隨後擴散至全球的變異毒株也讓各國聞之色變。目前國外研究顯示，國際上幾款主要疫苗，對於印度病毒應仍有防護效果。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲變種病毒增添抗疫難度，最先在印度被發現、隨後擴散至全球的變異毒株也讓各國聞之色變。目前國外研究顯示，國際上幾款主要疫苗，對於印度病毒應仍有防護效果。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-27 12:02:17

印度新冠疫情不只癱瘓當地醫療體系，造成人民生命損失，在當地被發現的變種病毒株也已傳播至多國，讓準備解封的歐美國家相當頭痛。關於疫苗效力，目前國外研究顯示，國際上幾款主要疫苗，對於印度病毒應仍有防護效果，但足量疫苗的取得也是一大問題。

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綜合外媒報導，英國公共衛生部(Public Health England，PHE)近日公布的研究報告顯示，施打完整劑數的輝瑞(Pfizer-BioNTech)疫苗、阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗後，對印度變種病毒皆有較高保護力。

英國公共衛生部的這項研究，主要是在4月5日至5月16日進行，結果顯示，接種完第2劑疫苗的2週後，輝瑞疫苗對印度變種病毒的保護力高達88%、對英國變種的保護力為93%；阿斯特捷利康疫苗對印度變種的保護力達60%、對英國變種的保護力則有66%。

研究也指出，2劑型疫苗在接種首劑的3週後，對印度變種疫苗的有效率性僅有33%，比一般病毒的50%還要低，但接種2劑後防護力明顯提升，代表完整接種疫苗是對抗印度變種病毒的關鍵之一。

此外，紐約大學葛羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)與紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)本月中旬公布的一項研究也證實，雖然疫苗抗體面對變種病毒時會略弱，但整體而言，以輝瑞&BNT疫苗以及莫德納(Moderna)疫苗為例，對最先出現於印度的變異病毒仍高度有效。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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