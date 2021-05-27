印度變種病毒全球頭痛　研究：完整接種疫苗仍有效

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英國公共衛生部的這項研究，主要是在4月5日至5月16日進行，結果顯示，接種完第2劑疫苗的2週後，輝瑞疫苗對印度變種病毒的保護力高達88%、對英國變種的保護力為93%；阿斯特捷利康疫苗對印度變種的保護力達60%、對英國變種的保護力則有66%。
研究也指出，2劑型疫苗在接種首劑的3週後，對印度變種疫苗的有效率性僅有33%，比一般病毒的50%還要低，但接種2劑後防護力明顯提升，代表完整接種疫苗是對抗印度變種病毒的關鍵之一。
此外，紐約大學葛羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)與紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)本月中旬公布的一項研究也證實，雖然疫苗抗體面對變種病毒時會略弱，但整體而言，以輝瑞&BNT疫苗以及莫德納(Moderna)疫苗為例，對最先出現於印度的變異病毒仍高度有效。
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