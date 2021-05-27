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防疫當耳邊風！　中警查獲2桌麻將、一樓一鳳賣淫

▲台中市「一樓一鳳」色情業者就是不停業，被第五分局警方查獲（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲台中市「一樓一鳳」色情業者就是不停業，被第五分局警方查獲（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2021-05-27 12:06:37

疫情已進入三級警戒，但台中市警方幾乎每天仍不斷查獲色情業者偷營業接客，或有難耐寂寞的民眾揪團打麻將、甚至開轟趴；第五警分局前日循線在北屯區文心路一棟大樓查獲「一樓一鳳」色情業者攬客賣淫；另，第二警分局則在北區大義街一家美睫美容店查獲2桌共9人打麻將，其中有2人還未戴口罩，輕忽疫情的態度令人擔憂。以上二案分別依社維法及傳染病防治送辦。

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▲中市北區一家美容店內竟席輪2桌麻將，被第二警分局查獲（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲中市北區一家美容店內竟席輪2桌麻將，被第二警分局查獲（圖/記者鄧力軍翻攝）
 

中市於本(5)月15日宣布23大行業場所自即日起關閉，然而八大行業「假關門，真營業」，化明為暗、轉移陣地至其他場所營業之傳聞甚囂塵上，臺中市第五分局即投入警力清查特定營業場所，另派員逐一告誡汽車旅館業者務必配合政府防疫政策，勿使八大業者轉移陣地暗中營業。另為防止色情業者以「一樓一鳳」模式移轉至其他場所私自營業，警方亦加強蒐報情資全面防堵疫情擴散。25日警方果然獲悉有色情業者仍於網路攬客，掌握確切地點在往文心路一棟出租套房後前往查緝，當場查獲林姓男客與宋姓女子已完成半套性交易，現場查扣性交易金額新臺幣1500元。

另在台中市北區大義街一間美睫美容店面因傳出麻將聲，遭人檢舉，第二警分局到場取締時，現場雖查無賭博情事，但室內僅有4至5坪空間卻群聚9人打牌，其中還有2人未戴口罩，連警方都瞠目結舌不敢擅進，請屋內人等持證件至屋外空曠處所接受盤查登記。27歲的張姓屋主表示因為停業無聊才找三五好友過來消遣一下，只是打打衛生麻將而已。但群聚行為已造成防疫破口，警方仍依傳染病防治法送辦。

中市警五分局長林沐弘表示，防疫期間警方除了維護社會治安、維持交通順暢，亦配合執行防疫工作，針對應暫停營業場所持續複查是否確實配合政策停業，警方將賡續查察取締各種化明為暗、「假關門，真營業」之不法交易，以杜絕防疫破口。

 

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