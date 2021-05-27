郭台銘不捨醫護辛勞　永齡與夏普聯手捐雙北奈米科技面罩

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郭台銘馬上商請夏普公司會長戴正吳，第一時間清點台灣市場上尚有的夏普奈米蛾眼科技防護面罩2000 組，全數搜集下捐贈給台北市與新北市。劉宥彤指出，這款奈米級蛾眼科技防護面罩，是應用日本夏普用液晶面板專利技術研發，稱為「蛾眼」是因為面罩上的奈米塗層是仿夜行性的飛蛾眼睛設計，用特殊蛾眼材料在特殊丙烯酸樹酯上做處理，以保持高穿透度，防止太陽光和照明光反射，就算在蒸氣面前都不起霧，視線穿透性極佳，在低光源的情況下也不受影響。
也由於是奈米結構，有點像是蓮花葉上的效應，水滴不會集結在表面上，因此不會起霧。面罩總重量僅25公克，鏡框也是比較特別，並沒有鼻墊，而是靠額頭去支撐重量，感覺因為力量被分散開了，且沒有壓在鼻子上，整個護目鏡戴上去幾乎感受不到它的存在。且該面罩也能在酒精擦拭消毒後重覆使用，兼具防疫保護功能、舒適性與高清視野，希望為防疫工作提供助力。
至於之前傳出鴻海有意找BNT德國公司與上海復星簽下合約，取得德製疫苗。針對近期疫苗的議題，劉宥彤也轉述鴻海創辦人郭台銘的看法，郭指出沒有北京政府的壓力，上海復星與德國BNT、美國輝瑞本來就是一個商業合作，希望鴻海與永齡能出資購買疫苗，達到拋磚引玉的效果，也期盼疫苗問題不要有太多政治力介入。
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