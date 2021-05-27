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郭台銘不捨醫護辛勞　永齡與夏普聯手捐雙北奈米科技面罩

▲鴻海創辦人郭台銘不捨醫護辛勞，聯手永齡與夏普捐雙北市2000組奈米科技面罩，圖右為永齡基金會執行長劉宥彤戴上此面罩，鏡頭上不起霧、不反光，視野清楚。（圖／永齡基金會提供）
▲鴻海創辦人郭台銘不捨醫護辛勞，聯手永齡與夏普捐雙北市2000組奈米科技面罩，圖右為永齡基金會執行長劉宥彤戴上此面罩，鏡頭上不起霧、不反光，視野清楚。（圖／永齡基金會提供）

記者許家禎／台北報導

2021-05-27 12:21:00

國內疫情升溫，第一線醫療資源緊繃，永齡基金會攜手夏普公司為雙北市抗疫加油，捐贈2000組日本原裝奈米蛾眼科技防護面罩，今（27）日運送至新北市政府衛生局及台北市5個責任聯合院區，希望為防疫盡一份心力。永齡基金會執行長劉宥彤指出，這是因為鴻海創辦人郭台銘看到醫護面罩有反光、起霧的狀況，希望利用夏普的這個技術商品，讓醫護人員配戴起來能兼具防疫、舒適性與高清視野。

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永齡基金會執行長劉宥彤今日表示，捐贈起因是郭台銘先生在電視新聞上看見一位醫生戴著一般的面罩接受採訪時，鏡頭上大反光，完全看不見醫生的臉，不僅妨礙醫護人員的視線、傷害視力，也時常會起霧，配戴起來相當不舒適，尤其醫護的工作需要近距離的接觸患者，多層的防護之下，最外層的面罩視野清楚相當重要。

郭台銘馬上商請夏普公司會長戴正吳，第一時間清點台灣市場上尚有的夏普奈米蛾眼科技防護面罩2000 組，全數搜集下捐贈給台北市與新北市。劉宥彤指出，這款奈米級蛾眼科技防護面罩，是應用日本夏普用液晶面板專利技術研發，稱為「蛾眼」是因為面罩上的奈米塗層是仿夜行性的飛蛾眼睛設計，用特殊蛾眼材料在特殊丙烯酸樹酯上做處理，以保持高穿透度，防止太陽光和照明光反射，就算在蒸氣面前都不起霧，視線穿透性極佳，在低光源的情況下也不受影響。

也由於是奈米結構，有點像是蓮花葉上的效應，水滴不會集結在表面上，因此不會起霧。面罩總重量僅25公克，鏡框也是比較特別，並沒有鼻墊，而是靠額頭去支撐重量，感覺因為力量被分散開了，且沒有壓在鼻子上，整個護目鏡戴上去幾乎感受不到它的存在。且該面罩也能在酒精擦拭消毒後重覆使用，兼具防疫保護功能、舒適性與高清視野，希望為防疫工作提供助力。

至於之前傳出鴻海有意找BNT德國公司與上海復星簽下合約，取得德製疫苗。針對近期疫苗的議題，劉宥彤也轉述鴻海創辦人郭台銘的看法，郭指出沒有北京政府的壓力，上海復星與德國BNT、美國輝瑞本來就是一個商業合作，希望鴻海與永齡能出資購買疫苗，達到拋磚引玉的效果，也期盼疫苗問題不要有太多政治力介入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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