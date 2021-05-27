疫苗吃緊民眾狂酸！苦苓曝真相　怒批：放馬後砲容易

台灣疫情持續升溫，疫情指揮中心日前也宣布全台第三級警戒延長至6月14日，接種疫苗成了民眾關心的議題之一，也成為許多人開罵的理由，針對此事，苦苓在臉書發文抨擊，這時候增加恐慌與憤恨，對緩解疫情沒有任何幫助。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-27 12:43:36｜2021-05-27 12:46:44
苦苓在臉書發文提到：「請問在這一波疫情還沒有爆發的時候，有什麼人在罵政府的疫苗購買的太少、接種的太慢嗎？好像沒有。」接著表示，當初也只有一成的醫護人員施打AZ疫苗，如果當初政府買進幾千萬劑疫苗，早就會因為沒人打而過期、報廢了。
因此苦苓抨擊那些現在才希望趕快施打疫苗的民眾：「請大家捫心自問，如果不是疫情突然擴散，你真的會那麼急著想打疫苗嗎？上一次AZ疫苗開放自費施打的時候，你甚至根本沒有起心動念吧？」並循循善誘的說：「疫苗不是衛生紙，不是有錢就能買得到，也不是放再久都不會壞掉。事後放馬後砲很容易，編造各種陰謀論也很容易，但除了增加民眾的恐慌和憤恨，請問對整個社會有什麼好處、對緩解疫情又有什麼幫助？」
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