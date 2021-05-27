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疫情嚴峻　警察特考鐵路特考等延至9月25日舉行

▲考選部表示，警察、一般警察、國安、鐵路、退除役軍人轉任等特考，延期至9月25日至27日舉行。（圖／記者朱啓瑜攝）
▲考選部表示，警察、一般警察、國安、鐵路、退除役軍人轉任等特考，延期至9月25日至27日舉行。（圖／記者朱啓瑜攝）

中央社

2021-05-27 12:40:53

（中央社記者劉冠廷台北27日電）本土疫情嚴峻，第三級疫情警戒延續至6月14日，考選部今天表示，警察、一般警察、國安、鐵路、退除役軍人轉任等特考，延期至9月25日至27日舉行。

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考選部今天發出新聞稿表示，因應近期嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心於5月25日宣布，第三級疫情警戒延續至6月14日，原定於6月19日至21日舉行的110年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員考試及110年特種考試交通事業鐵路人員、退除役軍人轉任公務人員考試，延期至9月25日至27日舉行，請應考人留意安排行程。

考選部表示，本項考試報考人數達3萬餘人，分別在台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東等8個縣市考區共26個試區學校舉行。相關試務工作人員需提前連續入闈13天，入闈人數超過50人。

考選部指出，經由本項考試典試委員長會同考選部，綜合考量各種因素審慎評估，為避免入闈及考試期間群聚感染，及降低應考人必須跨縣市流動應考導致的跨區傳播風險，以維護應考人及試務工作人員的身體安全，並降低國家防疫負擔，乃依據國家考試偶發事件處理辦法規定，決定本項考試延期舉行。

考選部表示，應考人因延期舉行致無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點，向考選部申請退費。

考選部也指出，因應近期疫情發展，考選部已宣布5月底至6月中旬的3項國家考試均延期舉行，至於6月26日至27日舉行之醫師第二階段考試，報考人數1400餘人，絕大多數為醫學系應屆畢業生，考量防疫工作對醫療人力的急迫需求，且考試及格後可無需經過訓練即可直接投入職場，該項考試無入闈與集中評分閱卷等防疫問題，將持續和衛生福利部協調是否可以如期舉行或延後舉行，如擬如期舉行，也須連同完備的防疫計畫，報請中央流行疫情指揮中心同意後才可舉行考試。

考選部表示，7月至8月的國家考試是否會如期或延後舉行，考選部將密切留意疫情發展、配合疫情指揮中心宣布得警戒標準，及防疫相關因應政策與疫苗施打情形，針對國家考試各項防疫應變措施進行滾動式檢討，適時對外宣布。

考選部強調，國家考試因應疫情將即時於考選部全球資訊網發布最新消息，在國家考試尚未宣布是否延期舉行之前，請應考人安心準備，並做好自主健康管理並留意相關訊息。（編輯：蘇龍麒）1100527

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