周二就要抱抱！星野源延續《月薪嬌妻》小情趣？答案公開
日本「國民老婆」新垣結衣決定嫁給星野源，《月薪嬌妻》CP成真獲得外界滿滿祝福。星野源前天（周二，5月25日）以「結衣準未婚夫」身分首露面，面對媒體和粉絲猛烈的提問來者不拒，包含彼此的暱稱、尚未決定結婚日，以及2018年2人當鄰居的傳聞都一一回答。逗趣的是，《月薪嬌妻》中，他與結衣每周二都會「擁抱」，記者問他：「今天抱抱了嗎？」星野源則快閃避答，舉動笑翻粉絲。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-27 12:54:25
星野源透露，因為工作繁忙，與結衣尚未決定登記結婚的日期，2人也還沒同居，但已漸漸感受到「新婚的感覺」。星野源不避諱任何與「未婚妻」的相關提問，他揭曉2人是去年11月開始交往，他們以「小結衣」、「源桑」稱呼彼此。
有粉絲問他，「真的是為了求婚，才搬去跟結衣住同一棟公寓嗎？」星野源苦笑否認，解釋2018年並非刻意當結衣的鄰居，一切都是湊巧，「那時候滿多藝人都選擇入住那棟公寓，之後在《月薪嬌妻》聚會上，我有因為此事跟她說抱歉」。
逗趣的是，因《月薪嬌妻》結緣的2人，在劇中每周二是他們的「擁抱日」，星野源婚訊後首露面恰巧也是禮拜二，記者就問「今天是周二，有被結衣抱抱嗎？」但星野源卻沒回答此題，鞠躬並以「真的非常謝謝大家」結束媒體拷問會。