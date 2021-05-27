一人一病室原則打破！醫曝「急診室慘狀」：下週死亡速升

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台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇醫師，今日在臉書發文表示有長輩建議他講一些讓民眾安心的話，但姜冠宇醫師直言，「同島一命的意思，是粉飾太平，還是讓大家知道地獄、面對事實？」
姜冠宇醫師接著透露第一線醫療現場狀況，「專責病房一人一病室的原則，被打破了，這是在於急診有確診者等到死、等到掛掉。也有很多確診在急診待床未果的，全部送回檢疫所，檢疫所的風險也因此提升，不再是定義上僅有無症狀的病人」。
兩人一病室會衍生許多問題，像是共用廁所只能病人自己清消，嚴重程度不同的病人會不會互相感染也不敢保證等等。姜冠宇醫師強調，不要認為專責病房是輕症病房，「隨著急診爆滿待床，上來收治的病人狀況都是當中越來越差的，也沒有ICU可以支援，它就是準重症病房。病人被插管了，就是用最緊繃的護理人力原地照護」。
姜冠宇醫師更示警，「很多病人的發病日都是上周，也就是現在開始，會諸多進入重症，下周死亡數更預見可能會快速提升」。姜冠宇醫師感慨，急診弟兄工作非常辛苦，「待床民眾心浮氣躁、向高層投訴，甚至企圖脫口罩向保全吐口水」，急診弟兄的心靈創傷值得外界重視。
而重症資源不足的問題怎麼解決，究竟是要重症病人南送，爭取床位，還是要專業人力與清消物資北上支援，姜冠宇醫師直言自己沒有答案，「但是這很明顯是全國統籌問題，我很希望雙北市和中央可以打破政黨、打破政治對立，大家好好坐下來談怎麼辦」。姜冠宇醫師最後呼籲，醫護和病人一直不斷在大量消耗下受創，「地獄，是大家要共同面對的；辦法，是大家要一起來想的」。（編輯：倪浩軒）
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