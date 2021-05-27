COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

一人一病室原則打破！醫曝「急診室慘狀」：下週死亡速升

▲醫師姜冠宇透露醫院第一線現場狀況，直言「有確診者等到死」也沒病床，非常不樂觀。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲醫師姜冠宇透露醫院第一線現場狀況，直言「有確診者等到死」也沒病床，非常不樂觀。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 15:22:08

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增401例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案266例，且確診個案中新增13例死亡。疫情持續延燒，國內醫療量能遭遇重大考驗，台北市長柯文哲昨日指出「專責病房打破過去一人一室的規定，才能暫時解決病床荒」，直言台灣正處於危機之中。對此，醫師姜冠宇也透露第一線狀況，「有確診者等到死」也沒病床，呼籲民眾面對現實。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲在中央防疫指揮中心開放專責病房不限一人一床後，台北市長柯文哲26日也表示，北市病床數量增加，稍微降低醫療量能壓力。（圖／台北市政府提供）
▲在中央防疫指揮中心開放專責病房不限一人一床後，台北市長柯文哲26日也表示，北市病床數量增加，稍微降低醫療量能壓力。（圖／台北市政府提供）
台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇醫師，今日在臉書發文表示有長輩建議他講一些讓民眾安心的話，但姜冠宇醫師直言，「同島一命的意思，是粉飾太平，還是讓大家知道地獄、面對事實？」

姜冠宇醫師接著透露第一線醫療現場狀況，「專責病房一人一病室的原則，被打破了，這是在於急診有確診者等到死、等到掛掉。也有很多確診在急診待床未果的，全部送回檢疫所，檢疫所的風險也因此提升，不再是定義上僅有無症狀的病人」。

兩人一病室會衍生許多問題，像是共用廁所只能病人自己清消，嚴重程度不同的病人會不會互相感染也不敢保證等等。姜冠宇醫師強調，不要認為專責病房是輕症病房，「隨著急診爆滿待床，上來收治的病人狀況都是當中越來越差的，也沒有ICU可以支援，它就是準重症病房。病人被插管了，就是用最緊繃的護理人力原地照護」。

姜冠宇醫師更示警，「很多病人的發病日都是上周，也就是現在開始，會諸多進入重症，下周死亡數更預見可能會快速提升」。姜冠宇醫師感慨，急診弟兄工作非常辛苦，「待床民眾心浮氣躁、向高層投訴，甚至企圖脫口罩向保全吐口水」，急診弟兄的心靈創傷值得外界重視。

而重症資源不足的問題怎麼解決，究竟是要重症病人南送，爭取床位，還是要專業人力與清消物資北上支援，姜冠宇醫師直言自己沒有答案，「但是這很明顯是全國統籌問題，我很希望雙北市和中央可以打破政黨、打破政治對立，大家好好坐下來談怎麼辦」。姜冠宇醫師最後呼籲，醫護和病人一直不斷在大量消耗下受創，「地獄，是大家要共同面對的；辦法，是大家要一起來想的」。（編輯：倪浩軒）

▲確診病例校正回歸情形。(圖／指揮中心提供)
▲確診病例校正回歸情形。(圖／指揮中心提供)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
69.33%30.67%
2021-05-27-2021-05-30

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
53.1%46.9%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.46%25.54%
2021-05-24-2021-05-27
演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀