有損國譽？印度政府下令社群下架「印度變種病毒」貼文

印度面臨第二波新冠肺炎（COVID-19）疫情襲擊，造成國內醫療體系瀕臨崩潰，更出現了傳染力超強的變種病毒，不僅在印度境內蔓延，更擴散至全球數十個國家。不過印度變種病毒（Indian variant）這個名詞，引起了印度當局的不悅，下令社群媒體全面刪除，改用B.1.617取代之。





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根據《路透社》報導，世界衛生組織（WHO）5月11日宣布，在印度發現的變種病毒B.1.617「令人擔憂」，隔天印度政府火速發出聲明，指責媒體毫無根據的使用「印度變種病毒」這個詞，而世衛組織並沒有使用這種詞彙稱呼該變種病毒，而是使用「B.1.617」來表示。





不僅發聲明反彈，印度資訊科技部更在21日時發函給各家社群媒體公司，要求他們即刻刪除平台上包含或暗示「印度變種病毒」字眼的內容。信函中指出，這種稱呼完全是錯誤的，其中「錯誤的」還以全大寫來強調「錯誤的」（FALSE），信中也重申印度政府的聲明，指出世界衛生組織都是以「B.1.617」表示，並沒有與「印度變種病毒」牽扯在一起。





一名匿名官員告訴，政府大動作發函並要求刪除相關文章，是為了明確地傳達訊息，並表示「印度變種病毒」會有損國家形象。但也有社群網站高階主管透露，要移除所有提到印度變種的內容極其困難。





根據了解，新冠病毒在世界多地都有變種，專家或是醫生通常會以發現地點來簡稱該病毒，過去也出現過「英國」變種病毒、「巴西」變種病毒。而B.1.617則是在去年十月，首次在印度發現，因此才會稱為「印度」變種病毒。



