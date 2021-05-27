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港媒：前特首梁振英　向北京表明再參選意願

▲香港前行政長官（特首）梁振英向北京表明參選來屆特首的意願，但北京方面沒有明確表態。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港前行政長官（特首）梁振英向北京表明參選來屆特首的意願，但北京方面沒有明確表態。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-27 13:59:09

（中央社記者張謙香港27日電）據報導，目前是中國全國政協副主席的香港前行政長官（特首）梁振英已向北京表明參選來屆特首的意願，北京方面沒有明確表態。

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「香港01」網站今天在報導中引述兩位熟悉港澳事務的消息人士說，梁振英已向北京表達希望參選下屆特首的意願，北京沒有明確表態，既沒有表明支持，也沒有反對。

報導引述親政府的資深建制派人士分析，北京「無表態也是一種表態」，並認為梁振英陣營在北京未發出清晰訊號下，正「複製」當年2012年競選策略，提出房屋等民生問題，以累積民望，爭取參選特首。

但報導表示，北京方面最終會否向梁振英的參選「開綠燈」，仍是未知之數。

報導同時指出，有意問鼎特首寶座的各路人馬已開始熱身，其中以梁振英最為活躍，近日多次批評現任特首林鄭月娥政府的施政，又提出開發郊野公園邊陲、設立文化局等，大有捲土重來參選之勢。

在香港政壇中，梁振英被視為北京中央十分重用和信任的人，甚至是北京方面長期培養的香港政界人士。他曾是測量師學會前會長及戴德梁行亞太區前主席，年輕時已參與香港主權轉移事務。

香港主權轉移後，他曾擔任行政會議非官守議員召集人，當時外界已普遍相信他是北京方面培養的特首人選。

但梁振英從政以來，卻一直成為泛民主派針對攻擊的對象，令其從政步伐舉步維艱。

2012年，梁振英當選特首後，在各方面施政都受到泛民方面攻擊，即使出席活動，一些激進泛民組織都會派人前往抗議示威，意圖令其難堪。

2016年底，梁振英宣布，因家庭原因，放棄爭取連任；翌年的特首選舉，由林鄭月娥當選。

梁振英卸任特首後，以中國全國政協副主席身分活動，而其活動方向主要針對泛民人士和組織，且十分高調。

在2019年的「反送中」運動中，當大部分建制派不敢高調支持政府時，梁振英卻主動攻擊整個運動，並牽頭成立「803」基金，不時懸紅鼓勵市民舉報「暴徒」。（編輯：張淑伶）1100527

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