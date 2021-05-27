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AZ疫苗抵台8天才配送　蔡英文臉書解釋分裝過程

▲蔡英文在臉書曝光AZ疫苗分裝照片，AZ上週抵台後交由專業人士分裝，今天起配送全台（圖/翻攝蔡英文臉書）
▲蔡英文在臉書曝光AZ疫苗分裝照片，AZ上週抵台後交由專業人士分裝，今天起配送全台（圖/翻攝蔡英文臉書）

記者胡宥心/台北報導

2021-05-27 13:06:56

41萬劑AZ疫苗今（27）天開始配送到全國，總統蔡英文表示，新一批疫苗將提供給第一線醫護與警消人員優先施打，她特別在臉書發文，感謝忍耐4度低溫倉儲環境，為疫苗檢驗和裝配的夥伴們，「有你們的把關，大家對疫苗才能放心」。

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蔡英文表示，今天起新一批的AZ疫苗開始配送到全國，提供給第一線的醫護和警消人員優先施打。

有人問為何上週就抵達的疫苗，這週才能開始配送？蔡英文解釋，因為疫苗要打入人體，需要透過嚴謹的檢查程序，從拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，進行包含外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等檢驗，確認一切檢驗合格，才會核發封緘證明書，進行配送施打。

蔡英文說，她要感謝所有投入疫苗配送工作的夥伴，特別是忍耐4度低溫倉儲的環境中，為一盒盒的疫苗完成檢驗和裝配的夥伴們，「有你們的把關，大家對疫苗才能放心」。

蔡英文重申，陸續還會有更多疫苗，會一樣嚴格把關，讓國人安心放心。團結防疫守台灣。她昨（26）天也透過民進黨中常會宣告，台灣已經順利訂到英、美的兩支疫苗，包括外購和國產疫苗，已經購買將近3000萬劑疫苗，這些將會在未來幾個月，每月分批到貨，到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。

▲蔡英文在臉書曝光AZ疫苗分裝照片，AZ上週抵台後交由專業人士分裝，今天起配送全台（圖/翻攝蔡英文臉書）
▲蔡英文在臉書曝光AZ疫苗分裝照片，AZ上週抵台後交由專業人士分裝，今天起配送全台（圖/翻攝蔡英文臉書）
▲蔡英文在臉書曝光AZ疫苗分裝照片，AZ上週抵台後交由專業人士分裝，今天起配送全台（圖/翻攝蔡英文臉書）
▲蔡英文在臉書曝光AZ疫苗分裝照片，AZ上週抵台後交由專業人士分裝，今天起配送全台（圖/翻攝蔡英文臉書）
 

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