中國阻台向德購買BNT疫苗 綠委要藍營別配合大外宣
總統蔡英文昨日透露，台灣與德國BNT原廠曾一度近乎要完成簽約，但因中國介入，導致直到現在都無法簽約獲取疫苗，但中國外交部發言人趙立堅竟說，台灣從中國獲得疫苗的渠道「是暢通的」；接著國民黨執政縣市「包圍」中央，紛紛呼籲讓地方自行採購疫苗、接受中國疫苗。對此，民進黨立委陳亭妃今（27）日表示，希望中國不要繼續利用疫苗進行大外宣，國民黨也不用再繼續配合。
記者劉育辰／綜合報導
2021-05-27 13:08:02
陳亭妃表示，現階段台灣就是把自己做好，如何趕快把疫苗到位最重要，希望執政團隊積極去接洽所有管道，趕快把疫苗到位，讓人民更安心。此外，所有要申請來台的疫苗，就必須依照SOP，由台灣登記核可的藥商向食藥署申請藥證，透過疫苗廠的資格、相關證明、有效性、合法性，並經由台灣的FDA核可，通過緊急使用授權（EUA），有一定供貨、冷鏈以及緊急授權的程序。
陳亭妃認為，疫苗一直以來就是假議題，蔡英文也不希望這樣的假議題，不斷地擾亂台灣疫苗備貨的過程，所以才會正式宣布台灣目前的方向和基本原則，最重要的是要確保疫苗安全；這段時間，中國借題發揮，且藉著疫苗的話題不斷地做大外宣，是在預期內的事，希望中國不用再繼續大外宣，國民黨也不用再繼續配合，如果真的要給台灣疫苗，那就依照台灣的程序走，這比較重要。
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