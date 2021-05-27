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疫情升溫　藍再批政府不會買疫苗、只會擋疫苗

▲國民黨團召開記者會，痛批總統蔡英文是疫苗騙子，政府只會擋疫苗、不會買疫苗。（圖／國民黨團提供）
▲國民黨團召開記者會，痛批總統蔡英文是疫苗騙子，政府只會擋疫苗、不會買疫苗。（圖／國民黨團提供）

記者余祥／台北報導

2021-05-27 13:11:30｜2021-05-27 13:21:30

國民黨團今（27）日上午召開記者會表示，台灣新冠肺炎本土疫情爆發每天確診與死亡人數不斷攀升，現階段蔡英文總統除了在臉書呼籲國人團結、打假消息外，民眾期盼的疫苗還不知在哪裡？地方政府向中央喊話開放自購疫苗，但指揮中心仍堅持由中央統籌，一個「不會買疫苗」，「只會擋疫苗」的政府，不但不感謝地方自力救濟，反而擺出官威恫嚇地方父母官，這是證明蔡英文無能、卸責、無法苦民所苦，國民黨團再次正告蔡政府，「要疫苗、要疫苗、要疫苗」，只有全民免費施打疫苗，才能戰勝新冠病毒。

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總召費鴻泰表示，前天中央疫情指揮中心指揮官陳時中終於說實話了，所謂8月底有1000萬劑，其實就是在等高端疫苗，為什麼要等到8月，就是幫高端護航。

費鴻泰表示，昨天AIT處長酈英傑談話傷了國人的心，原來搞了半天，台灣人吃萊豬、買美國不要的武器，搞了半天，蔡政府自以為是有史以來美台關係最友好時刻，酈英傑卻說台灣不是優先考慮要提供疫苗的國家，蔡英文要我們做美國傭兵，又拿不到疫苗，好意思做中華民國的總統嗎？

費鴻泰要求CDC，盡快恢復兩周前 CDC網站上所公布的緊急授權，可讓地方政府、民間上市上櫃公司可以採購輝瑞/BNT疫苗。

書記長鄭麗文指出，今年2月行政院長蘇貞昌說在第一季會有2000萬劑，現在蔡英文又說有3000萬劑分批抵台，結果現在在哪裡？在夢裡嗎？3000萬劑是沒有經過三期認證的國產高端疫苗嗎？蔡英文的時間感和民眾相距太遠，「嘉玲」在的時候好像台灣防疫工作一切都很美好，沒想到出嫁後，阿中部長當初所做出的的承諾都是空話，台灣防疫破滅，台灣人民原本真心相信阿中部長的超前部署，換來的是缺疫苗、缺篩檢、缺病床、缺醫護，還有缺德。國民黨團為全民請命，強烈告訴蔡政府，全民要疫苗、全民要疫苗、全民要疫苗，請告訴台灣老百姓，疫苗在哪裡？

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.06%25.94%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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