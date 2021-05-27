疫情升溫　藍再批政府不會買疫苗、只會擋疫苗

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費鴻泰表示，昨天AIT處長酈英傑談話傷了國人的心，原來搞了半天，台灣人吃萊豬、買美國不要的武器，搞了半天，蔡政府自以為是有史以來美台關係最友好時刻，酈英傑卻說台灣不是優先考慮要提供疫苗的國家，蔡英文要我們做美國傭兵，又拿不到疫苗，好意思做中華民國的總統嗎？
費鴻泰要求CDC，盡快恢復兩周前 CDC網站上所公布的緊急授權，可讓地方政府、民間上市上櫃公司可以採購輝瑞/BNT疫苗。
書記長鄭麗文指出，今年2月行政院長蘇貞昌說在第一季會有2000萬劑，現在蔡英文又說有3000萬劑分批抵台，結果現在在哪裡？在夢裡嗎？3000萬劑是沒有經過三期認證的國產高端疫苗嗎？蔡英文的時間感和民眾相距太遠，「嘉玲」在的時候好像台灣防疫工作一切都很美好，沒想到出嫁後，阿中部長當初所做出的的承諾都是空話，台灣防疫破滅，台灣人民原本真心相信阿中部長的超前部署，換來的是缺疫苗、缺篩檢、缺病床、缺醫護，還有缺德。國民黨團為全民請命，強烈告訴蔡政府，全民要疫苗、全民要疫苗、全民要疫苗，請告訴台灣老百姓，疫苗在哪裡？
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