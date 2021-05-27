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信義房屋成逆境贏家　入選天下雜誌V型反轉TOP100企業

▲將CSR擴散至全台每一個企業，並以好服務、好工作、好生活為基礎，在全球疫情逆境中創造信義永續好生活。（圖／資料照片）
▲將CSR擴散至全台每一個企業，並以好服務、好工作、好生活為基礎，在全球疫情逆境中創造信義永續好生活。（圖／資料照片）

財經中心／綜合報導

2021-05-27 15:00:00

2021《天下》兩千大調查公布結果，信義房屋連續27年房仲業第一，今年天下雜誌更新增「韌性企業200強-V型反轉TOP100」排行，當中有十四家服務業入榜，信義房屋名列服務業第一，被天下雜誌列為2020年逆境贏家之一，顯見信義房屋不畏疫情，堅持企業社會責任、持續不斷創新，獲得認可。

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天下雜誌「韌性企業200強-V型反轉TOP100」以2020年全年稅後純益為正、上半年(1~6月)營收成長率為負的企業為母體，依2020年下半年7~12月營收成長率篩選出最高的前100大企業，當中有十四家服務業入榜，信義房屋名列服務業第一。韌性企業200強當中有六成三都是半導體和資通訊公司，在製造、服務業慘澹的局面下，信義房屋仍表現優異，顯示組織不但能預測、應對並適應環境變化活下去，還能在逆境中成長。

這也證明長久以來信義房屋堅持企業社會責任是一條正確的道路，40年來落實「以人為本」、「先義後利」積極照顧六大關係人，除了過去透過多項服務保障提供消費者優質服務、長達十七年推動「社區一家」計畫、年度稅後純益的三分之一發給同仁，近年來同仁也積極成為社區裡暖心的夥伴，舉凡紗窗修繕、環境清潔，疫情期間亦主動協助社區防疫措施，甚至主動提供椅子給排隊領口罩而久候的長輩…等。

雖房仲業一直被認為是傳統產業，但信義房屋打破框架，進行數位轉型，從2017年啟動O2O專案，推動線上線下數據串接，2018年先後改版客戶App及官網、優化仲介服務人員App外，2020年推出「DiNDON智能賞屋」服務，不用出門就能在網上快速篩選合適物件、縮短來回確認流程，還能透過3D變裝設計房屋，具體建構對家的想像。

另外，信義房屋掌握全台近500家通路整合優勢，信義代銷推動全房產，觸角亦伸至開發、海外房產、海外觀光等，成立40年的信義房屋致力串連企業聯盟以及供應鏈，集眾力合眾智，帶動產業正面影響力，將CSR擴散至全台每一個企業，並以好服務、好工作、好生活為基礎，在全球疫情逆境中創造信義永續好生活。

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