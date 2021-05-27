翻出陳時中2月21談話　黃暐瀚 : 說好的4500萬劑疫苗呢？

台灣新冠肺炎疫情嚴峻且一發不可收拾，民眾希望政府能盡快將疫苗到手，才能有效解決當今確診案例居高不下的慘狀。對此，名嘴黃暐瀚也忍不住發聲了：「說好的4500萬劑疫苗呢？」





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黃暐瀚表示也許民眾都忘記或是沒聽說過，但黃暐瀚卻記得一清二楚：「在今年2月21日，在中央疫情指揮中心，指揮官陳時中，談到疫苗的採購，當天，他說台灣疫苗的採購量，最高可以達到『4500萬劑』！當天，陳時中部長，確確實實，是這麼說的。」





黃暐瀚明確指出：「五天之後，行政院長蘇貞昌，前往立院進行報告，在列入國會議事紀錄的公開發言中，行政院長對著全國人民說， Covax 476萬劑今年第一季會到，AZ一千萬劑今年第二季到貨，莫德納505萬劑也是第二季到貨。數量有了，時間也押了，現在都五月底了，我們實際到貨，卻只有70萬劑。」





黃暐瀚澄清，之所以說這麼多並點出這些問題，並不是為了要製造輿論和謾罵，只是希望大家能就事論事、討論問題：「都希望疫苗早點到，但現實有困難。當國際主流都評價BNT疫苗是目前最好的同時，台灣卻有一群人，用『中國代工』、『斯斯有兩種』、『香港都不打，你敢打嗎』？在詆毀BNT疫苗。我當然很清楚，他們想詆毀的，不是BNT疫苗，他們要詆毀的，是中國大陸，是開口說要找上海復星買BNT疫苗的藍營縣市長跟政治人物。問題是，上海復星取得BNT『代理權』，就等於BNT變成『中國代工』嗎？」





黃暐瀚解釋：「輝瑞藥廠的高管臉書發言，明確告知，中國大陸沒有『製作疫苗』，上海復星代理販售的BNT疫苗，都是『德國製』，品質與世界各國相同。所以，吵什麼呢？有什麼好吵的呢？不想買BNT，就說出不買的理由，不能因為沒有理由，就用黑的，還亂黑。疫苗是作戰，同心都不見得能贏，以台灣眼前各說各話，仇恨對立的態度，最後受苦的，終究，只有人民。」



