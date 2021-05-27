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疾管署監測資料顯示，國內今(2021)年截至目前共2例確定病例，個案居住地分別為屏東縣及高雄市各1例，個案活動地附近多有高風險環境；2017至2020年全國同期確定病例數分別為1、7、4及0例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，民眾不可掉以輕心。
注意防蚊 打疫苗
疾管署指出，國內日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。
疾管署提醒，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。相關資訊可至疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw)或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。
資料來源：健康醫療網 新增1例日本腦炎 疾管署：加強防蚊並攜幼兒接種疫苗
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