熱帶氣旋雅思重創印度東岸　至少5人死亡

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豪雨和洪水也沖毀兩省的農田、房屋和車輛等，其中奧里薩省巴拉索爾（Barasore）、巴德瑞克（Bhadrak）等縣128個村莊遭洪水淹沒，電線桿和樹木被強風拉起，導致多地電力中斷，但所有財物損失尚待統計；洪水也導致道路和鐵路交通中斷。
地方政府已把居住地區易受到熱帶氣旋雅思影響的超過210萬名居民撤離到安全的避難所安置。
印度斯坦時報（Hindustan Times）引述西孟加拉省省長班納吉（Mamata Banerjee）說，有1000萬人受到雅思影響，約有151萬人被疏散並安置在避難所。
奧里薩省則已疏散沿海地區約65萬人，並安置到避難所。
印度國家災害應變部隊（NDRF）、印度軍方和省級災難應變部隊已經投入救災，並試圖恢復通訊，援助受災居民。西孟加拉省有受困數百人獲救，NDRF進一步把受災兩省數千居民疏散到安全地區。
奧里薩省省長巴奈克（Naveen Patnaik）指出，受雅思影響的128個村莊所有家庭將在7天內獲得救濟；接下來24小時，當局希望能恢復主要道路通行，且恢復受影響地區80%的供電。
印度氣象局推文表示，雅思在奧里薩省和西孟加拉省造成嚴重破壞後，威力已經減弱。26日深夜抵達加爾克漢德省（Jharkhand）南部上空，可能向西北方向移動，並在接下來12小時減弱為低氣壓。
印度洋北部經常發生熱帶氣旋，許多科學家說，隨著氣候變遷使海洋變暖，暴風變得更加頻繁和嚴重。
雅思是印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）重創印度兩週來，第二個侵襲印度的熱帶氣旋。
強烈熱帶氣旋陶特（Tauktae）上週撲向印度西岸，是幾十年來侵襲這個地區最猛烈的熱帶氣旋，造成至少155人喪生，其中包括數十名鑽油平台工人。（編輯：馮昭）1100527