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熱帶氣旋雅思重創印度東岸　至少5人死亡

▲繼強烈氣旋陶特侵襲西岸後，新熱帶氣旋雅思侵襲印度東岸，帶來強風和洪水。圖為西孟加拉邦沿海地區受風暴吹襲，海邊翻起巨浪。（圖／美聯社／達志影像）
▲繼強烈氣旋陶特侵襲西岸後，新熱帶氣旋雅思侵襲印度東岸，帶來強風和洪水。圖為西孟加拉邦沿海地區受風暴吹襲，海邊翻起巨浪。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-27 14:58:05

（中央社記者康世人新德里27日專電）強烈熱帶氣旋雅思昨天登陸後重創印度東岸，巨浪、狂風和豪雨到今天凌晨造成至少5人死亡，農田和房屋被洪水沖毀，地方政府已撤離危險地區逾210萬人。

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綜合印度媒體今天報導，強烈熱帶氣旋雅思（Yaas）昨天上午9時在印度東岸奧里薩省（Odisha）登陸後，巨浪、狂風和豪雨重創奧里薩省和西孟加拉省（WestBengal）。截至今天凌晨，至少造成奧里薩省4人死亡和西孟加拉省1名冒雨捕魚的村民死亡。

豪雨和洪水也沖毀兩省的農田、房屋和車輛等，其中奧里薩省巴拉索爾（Barasore）、巴德瑞克（Bhadrak）等縣128個村莊遭洪水淹沒，電線桿和樹木被強風拉起，導致多地電力中斷，但所有財物損失尚待統計；洪水也導致道路和鐵路交通中斷。

地方政府已把居住地區易受到熱帶氣旋雅思影響的超過210萬名居民撤離到安全的避難所安置。

印度斯坦時報（Hindustan Times）引述西孟加拉省省長班納吉（Mamata Banerjee）說，有1000萬人受到雅思影響，約有151萬人被疏散並安置在避難所。

奧里薩省則已疏散沿海地區約65萬人，並安置到避難所。

印度國家災害應變部隊（NDRF）、印度軍方和省級災難應變部隊已經投入救災，並試圖恢復通訊，援助受災居民。西孟加拉省有受困數百人獲救，NDRF進一步把受災兩省數千居民疏散到安全地區。

奧里薩省省長巴奈克（Naveen Patnaik）指出，受雅思影響的128個村莊所有家庭將在7天內獲得救濟；接下來24小時，當局希望能恢復主要道路通行，且恢復受影響地區80%的供電。

印度氣象局推文表示，雅思在奧里薩省和西孟加拉省造成嚴重破壞後，威力已經減弱。26日深夜抵達加爾克漢德省（Jharkhand）南部上空，可能向西北方向移動，並在接下來12小時減弱為低氣壓。

印度洋北部經常發生熱帶氣旋，許多科學家說，隨著氣候變遷使海洋變暖，暴風變得更加頻繁和嚴重。

雅思是印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）重創印度兩週來，第二個侵襲印度的熱帶氣旋。

強烈熱帶氣旋陶特（Tauktae）上週撲向印度西岸，是幾十年來侵襲這個地區最猛烈的熱帶氣旋，造成至少155人喪生，其中包括數十名鑽油平台工人。（編輯：馮昭）1100527

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