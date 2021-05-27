還原BNT疫苗談判破局原因　陳時中：因為「我國」兩個字

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還原當時情況，陳時中透露，其實一直談到最後，在去年12月底的時候，已經進行雙方合約最後確認，12/31德國BNT提供合約最終版本，指揮中心也在1/6報行政院核定，並且簽署之後送回BNT。
陳時中提到，雙方在1/7對於對外揭露合約有相互限制，針對新聞披露有做交換意見，陳時中提到：「當時有提供我們的新聞稿給對方，1/8依照BNT建議調整中英文草案內容，當時對方也回應對新聞稿內容沒意見，但是同日4個鐘頭後，對方就來函要求調整新聞稿內容，特別指出針對『我國』二字。」
陳時中解釋，當時就將新聞稿內容的我國改為台灣二字，但是從那個時候起，BNT要求要持續針對新聞稿討論，後來就表示簽約時間要延後數週，之後就一直延宕至今。陳強調，「還原當時情況是想強調，合約在談不是這麼快的，雙方都有意見，所以才會等疫苗確定會進來，才會向外界報告。」
陳時中無奈的表示，其實合約都敲好了，最後為了一點點問題，而且其實是因為合約外的問題破局。
另外陳時中也說：「疫苗沒有現貨，現貨就是過期貨。」現在全世界都在搶，所以COVAX立意良好，這個疫苗分配平台，能確保全世界相對各類型國家，都能有一定量的疫苗，當然有一些政治的角力在，但是陳調，他們已經盡力避免這樣情況。
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