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還原BNT疫苗談判破局原因　陳時中：因為「我國」兩個字

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(圖／指揮中心提供)
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(圖／指揮中心提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-05-27 14:47:38｜2021-05-27 15:40:49

中央流行疫情指揮中心，今（27）日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，公布國內新增401例本土確診個案，以及校正回歸266例個案，並且新增13人死亡。

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針對各界關心的疫苗議題，指揮官陳時中今天突然鬆口，還原當時跟BNT疫苗談判破裂的過程，陳時中提到，我們跟德國BNT是從大約去（2020）年8/20開始談，期間代理廠商也有談，但都沒有成功。

還原當時情況，陳時中透露，其實一直談到最後，在去年12月底的時候，已經進行雙方合約最後確認，12/31德國BNT提供合約最終版本，指揮中心也在1/6報行政院核定，並且簽署之後送回BNT。

陳時中提到，雙方在1/7對於對外揭露合約有相互限制，針對新聞披露有做交換意見，陳時中提到：「當時有提供我們的新聞稿給對方，1/8依照BNT建議調整中英文草案內容，當時對方也回應對新聞稿內容沒意見，但是同日4個鐘頭後，對方就來函要求調整新聞稿內容，特別指出針對『我國』二字。」

陳時中解釋，當時就將新聞稿內容的我國改為台灣二字，但是從那個時候起，BNT要求要持續針對新聞稿討論，後來就表示簽約時間要延後數週，之後就一直延宕至今。陳強調，「還原當時情況是想強調，合約在談不是這麼快的，雙方都有意見，所以才會等疫苗確定會進來，才會向外界報告。」

陳時中無奈的表示，其實合約都敲好了，最後為了一點點問題，而且其實是因為合約外的問題破局。

另外陳時中也說：「疫苗沒有現貨，現貨就是過期貨。」現在全世界都在搶，所以COVAX立意良好，這個疫苗分配平台，能確保全世界相對各類型國家，都能有一定量的疫苗，當然有一些政治的角力在，但是陳調，他們已經盡力避免這樣情況。

▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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