朝野協商紓困4.0　時力盼編全民打疫苗預算

新冠肺炎疫情嚴峻，立法院朝野黨團今（27）日協商《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》部分條文修正草案，草案攸關紓困預算追加至6300億元，並延長條例施行期至2022年6月30日。時代力量與台灣民眾黨團在協商前分別舉行記者會，表達黨團對追加紓困預算的立場。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-27 14:01:35
時力立院黨團總召邱顯智表示，時力支持條例延長1年、預算增加新台幣2100億元，但是要戰勝疫情的關鍵是「疫苗」，所以希望在匡列的預算中，應有全民免費施打疫苗的經費，包括醫護人員、外送員、郵務士等第一線工作人員應該列為優先施打對象。
台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，黨團將爭取警消人員防疫物資與津貼，同時要求政府編列防疫照顧假津貼，呼籲行政院儘快取得疫苗，並將紓困預算精準運用，讓民眾與第一線防疫人員沒有後顧之憂。
民眾黨團副總召高虹安則指出，面對疫苗短缺，政府應在兩週內公布疫苗資訊，包括買到什麼疫苗、數量多少與何時到貨。針對PCR檢測能量不足，民眾黨團建議應提高PCR採檢量能，政府應讓民間有執行PCR 能力的實驗室協助；為避免基層醫護人員遭到確診者感染，更應讓醫護能夠每天都能快篩，確保醫護人員健康。
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