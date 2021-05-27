健保卡註記「萬華旅遊史」　陳時中：疫情期間必要做法

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對此，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，對於註記萬華旅遊史的民眾，這是從去年疫情爆發以來，就針對守護國民健康所做的的措施，這能讓醫療人員在面對就診病患有足夠資訊應對，也能讓醫療人員作出更好的判斷跟診療，並加速轉診，同時也可以保護同時段就診民眾的健康，這是防疫時基於公益性採取的必要性的措施。
陳宗彥說，從去年疫情爆發初期，會註記有中國旅遊史，後來疫情慢慢擴張到全球，他們也開始會註記有外國旅遊史，這些都是基於防護的必要，同時也要守護醫護與其他就診病患的權益；事後，超過防疫措施必要時間，就會依法來做註銷，並將相關資訊銷毀。
陳時中表示，目前除了註記萬華之外，沒有其他註記，註記這東西是很謹慎，也要避免汙名化，如果事後來看，這些註記也有其必要，是要在疫情緊繃時期，避免相關的傳播，所以是不得不的一個做法，而這些註記在一段時間過後，就會去除掉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。