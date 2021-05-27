「快樂缺氧」猝死頻傳　指揮中心訂定每日血氧監測數據

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羅一鈞指出，針對血氧機的部分，其實各縣市已經有在採購提供給防疫旅館民眾使用，特別雙北這邊；衛福部醫福會在集中檢疫所，也會提供血氧機給入住的確診個案，但血氧機屬於醫材，但要經過經過食藥署認可的才能購入；在協助地方部建居家照護量能部分，也會把血氧機這個項目放進去，對此物資組正在就血氧機進行評估跟採購。
另針對醫療量能部分，羅一鈞補充，目前國內有1027台呼吸器可供調用，也要進一步採購做為預備；病床部分，負壓隔離病床數為1011床，可使用289床；專責病房部分還在擴大開設中，目前已經大幅增加，全國都有來支援雙北住院跟重症需求。
此外，在企業購買快篩指引部分，羅一鈞指出，昨日下午有請勞動部、科技部以及北中南科學園區管理局來開會，針對快篩如何在企業界石行進行技術層面的討論，例如偽陽性、偽陰性或是陽性如何處理，也確認勞動權益；同時，業界也就如何跟醫界做篩檢媒合，進行意見交換；會後決議會經由經濟部提出的計畫報表，再交由指揮中心來審查，之後再來核定是不是進一步做指引跟實施。
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