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「快樂缺氧」猝死頻傳　指揮中心訂定每日血氧監測數據

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（27）於記者會上，說明防疫相關事宜。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（27）於記者會上，說明防疫相關事宜。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-27 15:56:13

目前國內本土疫情死亡數持續上升，其中有部分病例是因「快樂缺氧」所造成的猝死。對此，中央流行疫情指揮中心今（27）表示，目前已經血氧機列為防疫物資，未來考慮將血氧機的監測列為確診者每日症狀評估之一，並會提供血氧機給入住集中檢疫所的確診個案。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨天下午在專家會議上，也有針對確診個案居家照護評估原則有進行討論，確實有將血氧監測放在評估項目之一，會建議不管是快篩或確診的居家隔離案例中，考慮進行症狀的每日評估，其中也包括血氧機的監測，比如呼吸速率超過30下、血壓監測已經低於95％等等，可做為每日警示症狀之一；這部分會繼續來研議，並跟地方政府做討論。

羅一鈞指出，針對血氧機的部分，其實各縣市已經有在採購提供給防疫旅館民眾使用，特別雙北這邊；衛福部醫福會在集中檢疫所，也會提供血氧機給入住的確診個案，但血氧機屬於醫材，但要經過經過食藥署認可的才能購入；在協助地方部建居家照護量能部分，也會把血氧機這個項目放進去，對此物資組正在就血氧機進行評估跟採購。

另針對醫療量能部分，羅一鈞補充，目前國內有1027台呼吸器可供調用，也要進一步採購做為預備；病床部分，負壓隔離病床數為1011床，可使用289床；專責病房部分還在擴大開設中，目前已經大幅增加，全國都有來支援雙北住院跟重症需求。

此外，在企業購買快篩指引部分，羅一鈞指出，昨日下午有請勞動部、科技部以及北中南科學園區管理局來開會，針對快篩如何在企業界石行進行技術層面的討論，例如偽陽性、偽陰性或是陽性如何處理，也確認勞動權益；同時，業界也就如何跟醫界做篩檢媒合，進行意見交換；會後決議會經由經濟部提出的計畫報表，再交由指揮中心來審查，之後再來核定是不是進一步做指引跟實施。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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