渡難關！企業紓困貸款加碼1千億、勞工紓困再增50萬名額
國發會主委龔明鑫在今（27）日的行政院會後記者會表示，這次疫情來得很急，全國也已升到3級警戒，許多場所需要關閉，雖然製造業衝擊不大，但政府希望民眾減少外出，避免群聚，所以相關產業，尤其對商業、消費、服務業產生極大影響，行政院長蘇貞昌特別指示「開倉濟眾」與民眾一起度過難關；包含中小企業紓困貸款，從原來的3千億加碼1千億至4千億外，勞工紓困也再加碼50萬名額，救濟需要的民眾。
記者劉育辰／綜合報導
2021-05-27 13:53:29
龔明鑫表示，紓困4.0針對個人的部分，在去年建立之發放制度的基礎下，相關資料已經搜集的相當完備，未來政院把預算送到到法院立案後，經過適當程序就能適當發放、加速撥付。蘇貞昌也指示根據去年相關機制為基礎，需要微調就微調，所以在中低收入戶每個月會幾碼1,500元至4,500元、共3個月；急難紓困的部分則是1萬元至3萬元額度、另外針對無一定雇主或自營工作者則發放每個月1萬、共3個月；農漁民、甲級漁工的部分則是每個月補助1萬，共3個月；交通部轄下的導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機也是每個月1萬塊、共3個月。
龔明鑫說，受影響產業補貼方面，這次雖然製造業沒受到太大影響，但幾乎集中在內需型消費產業，服務業；過去對產業協助主要是員工薪資補貼，原標準為營業受衝擊50%以上，補助薪資4成、上限2萬，這次會盡快跟個部會討論、從寬認定，把4成薪資補貼直接用最高級距2萬認定，在這2個月盡快發放。
另外非預算協助的貸款部分，像關紓困貸款、延長貸款、利息補貼都會持續延續到年底，此外也特別針對央行中小企業貸款部分，原匡列3千億貸款額度，增加1千億至4千億；勞工紓困貸款10萬元，上次從50萬名額再加碼50萬，目前約有90幾萬人受惠，今天再提撥500億額度讓50萬勞工申請，也有利息上的補貼跟協助。稅賦的部分，許多小規模營業者在這次疫情中都停止營業，原來認定課徵的部分，基本上就不課稅，至於繳稅延緩或分期繳稅的部分，蘇貞昌也請財政部評估可行性。
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