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「滴滴噠噠異想水保」網路票選 99歲阿嬤提前獲特別獎

▲「滴滴噠噠異想水保」繪畫比賽，參賽踴躍，入圍83件作品28日起網路票選開跑。（圖／水保局提供）
▲「滴滴噠噠異想水保」繪畫比賽，參賽踴躍，入圍83件作品28日起網路票選開跑。（圖／水保局提供）

記者金武鳯/綜合報導

2021-05-27 13:59:19

農委會水保局南投分局為宣導水土保持，寓教於樂，舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽，來自全台參賽作品逾6千件；經資格審、初審及複審關關審查，入圍作品83件，將自28日起至6月10日開放網路票選。南投分局長陳榮俊表示，疫情期間，歡迎居家上學、上班民眾，利用空檔上網為心目中最佳作品拉票。

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水保局南投分局以該局保土、護水兩個吉祥物「滴滴」、「噠噠」為主題，從109年首創「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽以來，迴響熱烈。尤其比賽分五組進行，除了幼兒園組、國小低年級組、國小中年級組及國小中高年級創作組外，特設老頑童創作組，希望喚來銀髮族走出來參與創作，拓展生活圈，廣受好評。

陳榮俊表示，「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽參與踴躍，即使疫情期間，自4月1日徵件以來，來自全台各地作品達6445件參賽，甚至有來自花東參賽作品。至於參賽者分佈各年齡層，年紀最小的僅3歲，年紀最大的是現年99歲黃舜姿。大小頑童一起彩繪心目中的異想世界，成了這項比賽特色。

▲參加「滴滴噠噠異想水保」繪畫比賽的99歲黃阿嬤，活到老學到老精神獲評委肯定，提早頒給最佳精神獎。（圖／水保局提供）
▲參加「滴滴噠噠異想水保」繪畫比賽的99歲黃阿嬤，活到老學到老精神獲評委肯定，提早頒給最佳精神獎。（圖／水保局提供）
 

舜姿阿嬤來自埔里鎮籃城里，曾當選模範母親，平日熱心參與社區活動，在社區長青學苑跟著老師學畫畫出興趣。此次阿嬤作品是自行創作，畫風自然且充滿童趣，充分展現對大自然的愛。評委們認為，阿嬤老當益壯，光是這股活到老學到老精神，就值得頒給「最佳精神獎」。

陳榮俊表示，舉辦這項繪畫比賽，是希望透過水土保持中象徵保土、護水的吉祥物「滴滴」與「噠噠」，在繪畫過程中帶領繪畫者理解水土保持各種工法、項目等功能，甚至在近期缺水議題中，更彰顯水土保持的重要性，深具寓教於樂功能。

評委主席也是國家藝術中心林迎春副院長表示，評選作品數量相當踴躍，可見水保局南投分局的吉祥物，行銷曝光度高，發揮最耀眼的吸睛行銷能力，才能讓全國民眾踴躍參賽。

經過專業評員關關審查後，共選出83件入圍作品，自明（28）日起至6月10日網站https://forms.gle/unQC6ENPpFAwSs2S9進行人氣票選，各組獲最優得獎者，將頒發獎金及獎品，總決選得獎名單於6月21日公佈。

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