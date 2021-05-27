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被迫放無薪假！他嘆「6萬刷卡金」想延繳　網反揪1點打臉

▲有網友被迫放無薪假，因此擔心自己6萬多元的刷卡金繳不出來。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲有網友被迫放無薪假，因此擔心自己6萬多元的刷卡金繳不出來。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 14:15:56

近期台灣本土疫情升溫，指揮中心也宣布全台三級警戒延至6月14日，不少公司採取居家辦公方式，減低員工外出染疫的風險。不過，就有網友抱怨，自己已經因為疫情放無薪假，還要擔心6萬多的生活開銷沒辦法支付，讓他不禁苦嘆「警戒延長了，那帳單能延繳嗎？」貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，他因為疫情的關係，已經被迫在家放一個多禮拜的無薪假，但全國疫情警戒三級延至6月14日，擔心沒有足夠收入支付生活開銷，同時他也附上一張6萬多刷卡金的銀行帳單，並問「請問那我們的帳單也可以申請延後再繳嗎？」

▲許多網友看到帳單金額，都認為能刷到6萬多元，代表能力應該不差。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲許多網友看到帳單金額，都認為能刷到6萬多元，代表能力應該不差。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
貼文曝光後，許多網友也紛紛哀號，「這波就看誰撐的久了」、「我也是被迫放無薪假，真的很慘」、「真的，希望可以跟著延後」、「真的很逼人」、「什麼都停，就是銀行沒停」、「上個月信用卡繳了快15萬，還是乖乖付」、「沒有人會可憐我們的自求多福」。

不過，大部分的網友看到帳單金額，都不認同原PO，「平常要儲蓄，不要爽一時痛苦一輩子」、「能刷6萬多，能力應該不差才對阿」、「刷6萬多耶，平常薪水一定也是高段的」、「一個月可刷6萬多元，收入應該是蠻多的吧」、「這個金額，如果是買非必須品，你要檢討了」、「自己花的，自己面對」、「刷卡享受部分是個人問題」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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