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三級何時能解除？醫揭台人「做到一事」　3周疫情可趨緩

▲醫師史書華推測，若依台灣目前每日的確診數來看，約3周後能趨緩。（圖／NOWnews資料照）
▲醫師史書華推測，若依台灣目前每日的確診數來看，約3周後能趨緩。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 14:31:19

中央流行疫情指揮中心宣布全台進入防疫三級警戒，日前有網友在社群喊話「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級」，簡短有力的字句振奮台灣人心；至於台灣何時能真正解除三級？醫師史書華推測，若依台灣目前每日的確診數來看，約3周後能趨緩。

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資深媒體人周玉蔻26日在直播《蔻蔻早餐》專訪醫師史書華，史書華在直播中分享對台灣疫情的見解，指出這波台灣疫情在5月7日爆發，從華航機師傳出染疫消息，R0值為3，一個人可以傳染給3個人，甚至有人認為R0值為5，等同於一人傳染給5個人，但推算至5月24日，確診人數本來應該破萬人，「但我們沒有，這跟我們的防疫政策有關」。

▲醫師史書華推測，若依台灣目前每日的確診數來看，約3周後能趨緩。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲醫師史書華推測，若依台灣目前每日的確診數來看，約3周後能趨緩。（示意圖／美聯社／達志影像）
此外，史書華表示，相較於新冠肺炎疫情剛爆發初期，現在大家已經很了解這個新冠病毒的死亡率、傳染性和治療方式等，其實現在就是平常心看待，台灣目前每日控制在新增300例左右，沒有等比級數成長，還算在控制範圍。

史書華坦言，雖然目前疫情沒有大規模攀升，但要等到真正趨緩，可能還要3周的時間，才有機會慢慢降下來，只要大家努力遵守防疫措施，就有機會讓確診數字變成等差級數，R0值控制在1以下，疫情就會逐漸緩和。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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