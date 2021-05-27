1年不給薪水！經紀公司女老闆性騷擾　把知名男星當奴隸

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根據《週刊文春》報導，岡田健史2018年演出日劇《中學聖日記》隨即爆紅，其中也與星野源、濱邊美波等人合作，知名度再攀升，但他認為公司壓榨自己，扣除他出道1年半沒給薪水，其餘片酬包含NHK大河劇《直衝青天》、《櫻之塔》等，月薪僅給他台幣3.8萬，比大學生基本薪資還要慘。不僅如此，岡田健史沒有選擇工作的權利，加上老闆的性騷擾員工醜聞、經紀人紛紛離職，他對公司不再信任，才決定與對方撕破臉。
《女性自身》指出，岡田健史遇上麻煩，都沒告知家人，甚至自行宣戰經紀公司，他爸爸為此動怒，因為爸爸認為，公司待他不薄，甚至3年前岡田健史赴美留學時，公司更支付所有費用，爸爸覺得彼此應該透過溝通解決事情，就算不滿也不該這麼衝動。
岡田健史才出道3年就鬧出合約糾紛，不少演藝界前輩表示：「從來沒聽過新人演員會在拍攝期間鬧出上法庭的事情，而且NHK本來就不喜歡自家劇熱播時，演員出現醜聞。」認為岡田健史的舉止根本是自毀前程。
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