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1年不給薪水！經紀公司女老闆性騷擾　把知名男星當奴隸

▲岡田健史認為經紀公司薪資給的不合理。（圖／MIU404 Twitter）
▲岡田健史認為經紀公司薪資給的不合理。（圖／MIU404 Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-27 14:35:25

日本22歲當紅男星岡田健史，日前與經紀公司撕破臉，4月底告上法庭求解約，今（27日）《週刊文春》報導透露鬧翻關鍵，除了公司女老闆性騷擾、霸凌員工之外，重點在於他出道後1年半未領到薪水，此後月薪僅有15萬日圓（約台幣3.8萬），比日本大學生平均起薪22.6萬日圓（約台幣5.8萬）還要低，根本堪稱「奴隸合約」。

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▲岡田健史向公司宣戰。（圖／官網spicepower）
▲岡田健史向公司宣戰。（圖／官網spicepower）
根據《週刊文春》報導，岡田健史2018年演出日劇《中學聖日記》隨即爆紅，其中也與星野源、濱邊美波等人合作，知名度再攀升，但他認為公司壓榨自己，扣除他出道1年半沒給薪水，其餘片酬包含NHK大河劇《直衝青天》、《櫻之塔》等，月薪僅給他台幣3.8萬，比大學生基本薪資還要慘。不僅如此，岡田健史沒有選擇工作的權利，加上老闆的性騷擾員工醜聞、經紀人紛紛離職，他對公司不再信任，才決定與對方撕破臉。

《女性自身》指出，岡田健史遇上麻煩，都沒告知家人，甚至自行宣戰經紀公司，他爸爸為此動怒，因為爸爸認為，公司待他不薄，甚至3年前岡田健史赴美留學時，公司更支付所有費用，爸爸覺得彼此應該透過溝通解決事情，就算不滿也不該這麼衝動。

岡田健史才出道3年就鬧出合約糾紛，不少演藝界前輩表示：「從來沒聽過新人演員會在拍攝期間鬧出上法庭的事情，而且NHK本來就不喜歡自家劇熱播時，演員出現醜聞。」認為岡田健史的舉止根本是自毀前程。

▲岡田健史去年接受觀光局邀約，以中文拍攝廣告片介紹北海道。（圖／岡田健史IG）
▲岡田健史去年接受觀光局邀約，以中文拍攝廣告片介紹北海道。（圖／岡田健史IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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