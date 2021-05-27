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「先捐血，再回家！」　特定捐血站延長作業時間

「先捐血，再回家！」　特定捐血站延長作業時間
「先捐血，再回家！」　特定捐血站延長作業時間

健康醫療網

2021-05-27 14:31:00

「先捐血，再回家！」台灣血液基金會在5月21日發布缺血新聞稿後，非常感謝許多捐血人在其後的週末假日熱情響應，走進捐血室挽袖捐血，血液安全庫存量在周一略提升至5.9天，仍未達安全庫存量的7天標準，也期待民眾能於平日周間持續捐血，以維持每日的醫療用血供應。

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降載醫療系統　輸血治療不能停止

在開始降載醫療系統的量能後，非必要醫療作為延後，但是必要的輸血治療是不能停止的，畢竟待醫治的生命無法等待。台灣血液基金會表示，也接獲許多民眾反應，平日下班後想捐卻無處可捐，我們也聽到了捐血人的心聲，考量於此時期，開放部份捐血作業場所至晚間，方便上班民眾於返家前能前往捐血。

特定捐血站　延長作業時間

延長捐血作業時間的地點請詳閱附件，並再次提醒您，各捐血作業場所進行1922實聯制，並進行人流控管；等待時請保持社交距離、全程佩戴口罩、酒精消毒手部、踩踏消毒毯、健保雲查詢，請確實告知TOCC，也請多加利用網路預約。

為配合政府防疫政策，特別籲請捐血人，注意自己健康並做好防疫，勤洗手、戴口罩，不要停下您定期捐血的好習慣，本會各項措施將隨政府防疫政策做滾動式修正。因部份捐血點作業時間延長及異動，捐血前請加入「愛捐血」官方帳號或上本會官方網站（www.blood.org）查詢。

捐血中心別

原作業時間

異動後作業時間

台北

新光站前號

（台北火車站對面、新光三越百貨站前店側門）

11:00～19:00

11:00～20:00

花蓮

中山捐血室

週四～週六

09:30～17:30

5/27～6/13每日作業

09:30～17:30

新竹

竹北愛心樓

每日08:00～17:00

每日08:00～20:00

桃園

扶輪激勵一號定點車（桃園同德六街展演中心前）

每週五12:00～19:00

每日10:30～18:00

（週日不作業）

台中

台中市

中港捐血室

每日08:00～18:00

每日08:00～20:00

台中市

新光三越捐血車		每日10:30～18:30每日11:30～19:30
台南

台南市

永福捐血室

每日08:00～18:00

每日09:00～20:00

高雄

高雄市

楠梓捐血室

每日08:00～17:00

每日09:00～20:00



資料來源：健康醫療網 「先捐血，再回家！」　特定捐血站延長作業時間

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不認同
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