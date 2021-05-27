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在開始降載醫療系統的量能後，非必要醫療作為延後，但是必要的輸血治療是不能停止的，畢竟待醫治的生命無法等待。台灣血液基金會表示，也接獲許多民眾反應，平日下班後想捐卻無處可捐，我們也聽到了捐血人的心聲，考量於此時期，開放部份捐血作業場所至晚間，方便上班民眾於返家前能前往捐血。
特定捐血站 延長作業時間
延長捐血作業時間的地點請詳閱附件，並再次提醒您，各捐血作業場所進行1922實聯制，並進行人流控管；等待時請保持社交距離、全程佩戴口罩、酒精消毒手部、踩踏消毒毯、健保雲查詢，請確實告知TOCC，也請多加利用網路預約。
為配合政府防疫政策，特別籲請捐血人，注意自己健康並做好防疫，勤洗手、戴口罩，不要停下您定期捐血的好習慣，本會各項措施將隨政府防疫政策做滾動式修正。因部份捐血點作業時間延長及異動，捐血前請加入「愛捐血」官方帳號或上本會官方網站（www.blood.org）查詢。
|捐血中心別
|地 點
|原作業時間
|異動後作業時間
|台北
|新光站前號
（台北火車站對面、新光三越百貨站前店側門）
|11:00～19:00
|11:00～20:00
|花蓮
中山捐血室
|週四～週六
09:30～17:30
|5/27～6/13每日作業
09:30～17:30
|新竹
|竹北愛心樓
|每日08:00～17:00
|每日08:00～20:00
|桃園
扶輪激勵一號定點車（桃園同德六街展演中心前）
|每週五12:00～19:00
|每日10:30～18:00
（週日不作業）
|台中
|台中市
中港捐血室
|每日08:00～18:00
|每日08:00～20:00
|台中市
新光三越捐血車
|每日10:30～18:30
|每日11:30～19:30
|台南
|台南市
永福捐血室
|每日08:00～18:00
|每日09:00～20:00
|高雄
|高雄市
楠梓捐血室
|每日08:00～17:00
|每日09:00～20:00
資料來源：健康醫療網 「先捐血，再回家！」 特定捐血站延長作業時間
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